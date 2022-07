IL NECROLOGIO DEI GIUSTI – SE NE VA PURE PAUL SORVINO, INDIMENTICABILE PAUL CICERO, GANGSTER DALLE BUONE MANIERE DI “GOODFELLAS”, CAPOLAVORO DI MARTIN SCORSESE. CON UN METRO E 91 DI ALTEZZA E IL SUO FACCIONE DA BRAVO RAGAZZO ITALO-AMERICANO DI BROOKLYN, DOMINAVA LETTERALMENTE LA SCENA - PRONTO A INTERPRETARE QUALSIASI RUOLO, È PERFETTO NEI GRANDI FILM CORALI, COME DIMOSTRA APPUNTO IN “QUEI BRAVI RAGAZZI”. NON SMETTE PRATICAMENTE MAI DI LAVORARE, TRA CINEMA E TV, ANCHE SE DEVE SPESSO ACCETTARE RUOLI DA CARATTERISTA, COME ACCADDE IN ITALIA, DOVE LO TROVIAMO IN FILM POCO RIUSCITI… - VIDEO