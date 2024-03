UN TUFFATORE, MOLTI "SCHIZZI" - MATTY LEE, 26ENNE TUFFATORE DELLA NAZIONALE INGLESE, SI BUTTA SU ONLYFANS PER GUADAGNARE QUALCHE SOLDO IN VISTA DELLA TRASFERTA A PARIGI PER LE OLIMPIADI – IL RAGAZZO, DAL FISICO SCOLPITO E L’ARNESE COPERTO SOLO DA UN COSTUMINO, MANDA IN SOLLUCCHERO LE RAGAZZE E HA DECISO DI MONETIZZARE QUESTA SUA CAPACITÀ - IL COSTO DELL'ABBONAMENTO? TRA LE 8 E LE 16 STERLINE...

Estratto dell’articolo di Guendalina Galdi per www.corriere.it

Cosa ci fa un campione di tuffi su Onlyfans? Si «guadagna da vivere» così, mentre lavora per far crescere la sua popolarità, finanzia il suo sogno olimpico. Matty Lee, 26enne inglese di Leeds, ha vinto l’oro nei tuffi sincronizzati da dieci metri a Tokyo 2020 con Tom Daley ma si è poi ritrovato sulla piattaforma di contenuti per adulti a vendere alcuni scatti audaci. […]

Per un abbonamento bastano tra le 8 e le 16 sterline (poco più di 9 e 18 euro), per il pass olimpico servirà il solito talento e qualche follower intenzionato ad abbonarsi al suo canale per alleggerire le spese di preparazione e viaggio per Parigi.

«Non sono stato hackerato, nessuna truffa...». Lee aveva avuto la necessità di rassicurare tifosi e appassionati, perché soprattutto all’inizio qualcuno faticava a credere al suo sbarco su una piattaforma nota per la proposta audace di contenuti.

E poi: «Ricordatevi che sono sempre un membro della squadra di tuffi britannica. Non un attore porno», altra specifica ritenuta fondamentale e inserita nella presentazione del suo profilo su Onlyfans. «Questo è uno spazio in cui potete vedere qualcosa in più su di me», la promessa finale. […]

