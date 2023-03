24 mar 2023 16:31

TUFFI E TRUFFE - A BRESCIA, UN 25ENNE DI ORIGINI MAROCCHINE SI LANCIA CONTRO UN'AUTO IN CORSA PER INCASSARE IL RISARCIMENTO - IL GIOVANE È STATO TRASPORTATO IN OPEDALE CON DIVERSE FRATTURE, È STATO INCASTRATO DA UN VIDEO DI UNA TELECAMERA DI SICUREZZA PIAZZATA VICINO AL LUOGO DELL'INCIDENTE E ORA È INDAGATO PER SIMULAZIONE DI REATO - NEL FILMATO SI VEDE L'UOMO MENTRE CAMMINA LUNGO LA STRADA, PRIMA DI… - VIDEO