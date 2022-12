UN TUFFO DOVE L'ACQUA E' PIU' BLU – UNA ASTON MARTIN CON TARGA STRANIERA SI È CATAPULTATA DENTRO LA FONTANA DAVANTI AL COLOSSEO QUADRATO, ALL'EUR, A ROMA – IL CONDUCENTE È RIMASTO ILLESO (MA BAGNATO) – È LA SECONDA VOLTA IN VENTI GIORNI CHE UNA VETTURA DEVE ESSERE RECUPERATA DA UN CARRO ATTREZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE FINITA NELLA STESSA FONTANA – IL VIDEO

Natascia Grbic www.fanpage.it

Per la seconda volta in meno di un mese una macchina è finita nella fontana che si trova nei pressi del Colosseo Quadrato a Roma, zona Eur. Stavolta a farsi ‘un tuffo' è stata una lussuosa Aston Martin, le cui immagini a mollo nella vasca hanno fatto il giro del web. Le foto, pubblicate dalla pagina Welcome to Favelas, sono diventate virali in pochissimo tempo, con migliaia di like e commenti.

C'è chi è stupito da quanto accaduto e chi un po' meno: solo due giorni fa un'altra macchina è finita nella fontana. Stessa storia a inizio dicembre, con un'altra vettura finita fuori strada e recuperata dalle forze dell'ordine qualche ora dopo.

"Ci abito vicino, e succede molto più spesso di quanto possiate immaginare, forse devono prendere delle decisioni al comune di Roma", il commento di un residente. Come facciano le persone a non notare la fontana, non è al momento risaputo. Perché se effettivamente l'acqua potrebbe non essere immediatamente visibile, l'aiuola e i fiori che la circondano invece lo sono benissimo, ed è chiaro che le auto non possono passare in quel tratto. Fortunatamente finora non si sono registrati incidenti gravi: nessuno dei conducenti è rimasto ferito dopo essere finito nella fontana, anche se lo spavento comprensibilmente è stato tanto.

Sul posto, per rimuovere l'Aston Martin, è arrivata la Polizia Locale di Roma Capitale. Da chiarire le cause per cui la macchina, con targa straniera, sia finita nella fontana. Il conducente non ha riportato fortunatamente nessuna ferita, ed è riuscito a uscire autonomamente dal veicolo prima che arrivassero i soccorsi e le forze dell'ordine.

