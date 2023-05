UN TUFFO DOVE L’ACQUA È PIÙ BLU - SONO 226 LE LOCALITÀ DI MARE E 84 GLI APPRODI TURISTICI CHE IN ITALIA POTRANNO FREGIARSI DEL RICONOSCIMENTO BANDIERA BLU 2023: CI SONO 16 COMUNI IN PIÙ RISPETTO ALL’ANNO SCORSO, 17 SONO I NUOVI INGRESSI – IN TESTA C’È LA LIGURIA CHE RAGGIUNGE QUOTA 34 LOCALITÀ CON DUE NUOVE LOCALITA' DA SOGNO, LA PUGLIA SALE A 22 - SEGUONO CON 19 BANDIERE LA CAMPANIA E LA TOSCANA E…

L'ELENCO COMPLETO

https://www.agi.it/cronaca/news/2023-05-12/bandiera_blu_2023_elenco_completo_spiagge-21354098/

Estratto dell'articolo di www.agi.it

san nicola arclla calabria

Sono 226 le località rivierasche e 84 gli approdi turistici che in Italia potranno fregiarsi del riconoscimento Bandiera Blu 2023. Questi 226 Comuni italiani, per complessive 458 spiagge, corrispondono a un quarto delle spiagge italiane, anche lacuali oltre che marine, e a circa l'11% delle spiagge premiate a livello mondiale. Sono 16 le Bandiere Blu in più rispetto allo scorso anno. In testa la Liguria, quindi la Puglia. Ad assegnare le Bandiere Blu è la Foundation for Environmental Education (FEE), con una cerimonia di premiazione alla presenza dei sindaci interessati svoltasi a Roma questa mattina presso la sede del CNR, con intervento del ministro del Turismo, Daniela Santanchè.

punta della suina puglia

Guardando i risultati ottenuti in questa edizione, si nota, come detto, un trend di crescita delle località Bandiera Blu rispetto al precedente anno. Ci sono 16 Comuni Bandiere Blu in più rispetto ai 210 dello scorso anno: 17, come detto, sono i nuovi ingressi, 1 il Comune non confermato. Nel dettaglio per regioni, la Liguria segna 2 nuovi ingressi e raggiunge quota 34 località, la Puglia sale a 22 riconoscimenti con 4 nuovi Comuni. Seguono con 19 Bandiere la Campania e la Toscana, entrambe con un nuovo ingresso; la Calabria con due nuove Bandiere Blu.

capri campania

Le Marche salgono a 18, con un nuovo ingresso. La Sardegna conferma le sue 15 località, l'Abruzzo resta a 14, la Sicilia a 11, il Lazio a 10. Rimangono invariate anche le 10 bandiere del Trentino Alto Adige. L'Emilia Romagna vede premiate 9 località con un'uscita e un nuovo ingresso; sono riconfermate le 9 Bandiere del Veneto. La Basilicata conferma le sue 5 località; si registrano 2 nuovi ingressi in Piemonte che così ottiene 5 Bandiere; il Friuli Venezia Giulia conferma le 2 dell'anno precedente. La Lombardia sale a 3 Comuni Bandiera Blu, con due nuovi ingressi, il Molise conquista 2 Bandiere con un nuovo Comune.

bonassola liguria

Le Bandiere sui laghi sono 21, con 4 nuovi ingressi

I criteri, imperativi e guida, per l'assegnazione della Bandiera Blu sono l'assoluta validità delle acque di balneazione secondo regole più restrittive di quelle previste dalla normativa nazionale sulla balneazione (quindi solo quelle classificate come "eccellenti" negli ultimi quattro anni); regolari campionamenti delle acque effettuati nel corso della stagione estiva.

[…]

argentario toscana bandiera blu 14 bandiera blu 15 bandiera blu 9 bandiera blu 5 bandiera blu 4 bandiera blu 8