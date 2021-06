ROMA, DONNA SI FA IL BAGNO NUDA NELLA FONTANA DI PIAZZA COLONNA

Fulvio Abbate per www.huffingtonpost.it

fulvio abbate foto di bacco

La ragazza è longilinea, un corpo sottile, i capelli lunghi castani, come non si vedeva dal tempo di Woodstock, sembra sorridere a se stessa, mentre si appresta a compiere l’impresa… Ecco, si è appena liberata degli abiti, un istante dopo, fulminea, felice, si lascia andare, meglio, scivola vittoriosa dentro la conca della fontana, proprio lì, a pochi passi dal marciapiede dei passanti romani imperturbabili: via del Corso, piazza Colonna, e Palazzo Chigi a farle da quinta spettacolare insieme ai mezzi in sosta della polizia.

donna si fa il bagno nuda nella fontana di piazza colonna

Subito, proprio la gente a spasso, si accorge di lei, con i cellulari ne filmano il gesto incredibile, inenarrabile, la nudità assoluta, sebbene casta, propria di una gioia già estiva che annuncia il regno abusivo del refrigerio.

Accaduto esattamente ieri, a Roma, negli stessi luoghi, le medesime quinte e fondali, che abitualmente fanno, appunto, da sfondo al pastone politico mostrato dai telegiornali, noia ufficiale, sempre identica a se stessa improvvisamente interrotta da quel tuffo. Dal tempo di De Gasperi a quello di Mario Draghi.

La ragazza sembra felice, intanto che i telefonini in diretta ne eternano l’avventura; vacanze romane anche le sue. E sembra consegnare il gesto più politicamente gioioso che Roma abbia ricevuto negli ultimi, non voglio esagerare, ventiquattro mesi, un tuffo che sembra dire: la quaresima imposta alla pandemia è cessata, vedi, la vita ritorna.

FULVIO ABBATE

Così la ragazza senza nome che, folle di una gioia meravigliosamente improvvisa, tutt’altro che “turistica”.

Uno stato d’animo che, lo raccontano le immagini, trascende, nonostante la nudità, l’osceno, l’effrazione al comune senso del pudore, anzi, sembra improvvisamente ridare gioia e verità al paesaggio, perché appunto restituisce umanità e tenerezza, perfino ai poveri poliziotti lì comissariati in mimetica.

Costretti, poveri, nell’afa di un giugno torrido, a intimarle di abbandonare la vasca monumentale, e intanto la ragazza, mantenendo il sorriso disarmato e disarmante dell’età felice, rimane immersa qualche istante ancora, facendo ciò che si dice il morto a galla, concedendosi il piacere dell’immediatezza. Così prima riguizzare fuori dall’acqua per rivestirsi mantenendo intatto il sorriso entusiastico di ciò che Pasolini direbbe proprio della “meglio gioventù”.

donna si fa il bagno nuda nella fontana di piazza colonna 12

Un gesto che incredibilmente mai potrebbe essere assimilato all’occupazione momentanea impropria e abusiva di un bene monumentale, quale possano essere una fontana, una statua, un balcone.

Nulla a che vedere con l’oscena e trucida balneazione improvvisata dal tifoso barbaro, e neppure con le nuotate abusive, in “ciavatte”, del tempo dei poveri ma belli, un gesto lontano, pensandoci bene, da ogni remake della “Dolce vita”, la Fontana di Trevi profanata dall’ennesima citazione dell’assoluto iconico cinematografico.

FULVIO ABBATE

Al contrario, il bagno che la ragazza ha donato a Roma, non può essere neppure assimilato a un episodio di cronaca di decenni addietro, lo ricorderete, no? Quando un residente autoctono abituale delle panchine di piazza Navona ruppe con la forza del suo peso la coda al Tritone della statua dei Quattro Fiumi cara a Bernini, che si affaccia su Sant’Agnese in Agone, e quando i pizzardoni intervenuti glielo fece notare, costui, il coatto della piazza, seppe solo dire: “Tanto era già fracica!”

FULVIO ABBATE

Mai si era vista sirena così gioiosa e mercuriale, ammesso che possa l’alfabeto della mitologia restituire il senso di felice sedizione che la ragazza ha donato alla città, meglio, a tutti noi, inaugurando quasi, con quel suo tuffo, il ritorno di Roma alla vita.

Da ieri, grazie alla Sirena di palazzo Chigi, più unica perfino della collega Daryl Hannah, in servizio laggiù a Manhattan, siamo forse tutti più liberi, e perfino le vetrine di via del Corso tornano a sorriderci con pienezza. Altrettanto in barba a chi, ha parlato di lei, a dispetto della poesia del suo tuffo, di un “gesto dettato da seri problemi psichici”.

donna si fa il bagno nuda nella fontana di piazza colonna 13 donna si fa il bagno nuda nella fontana di piazza colonna 1 donna si fa il bagno nuda nella fontana di piazza colonna 8 FULVIO ABBATE PACK donna si fa il bagno nuda nella fontana di piazza colonna 3 donna si fa il bagno nuda nella fontana di piazza colonna 2 donna si fa il bagno nuda nella fontana di piazza colonna 0 donna si fa il bagno nuda nella fontana di piazza colonna 10 donna si fa il bagno nuda nella fontana di piazza colonna 11 donna si fa il bagno nuda nella fontana di piazza colonna 11 donna si fa il bagno nuda nella fontana di piazza colonna 5 donna si fa il bagno nuda nella fontana di piazza colonna 4 donna si fa il bagno nuda nella fontana di piazza colonna 6 fulvio abbate