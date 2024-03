IL TUMORE DI KATE E DI RE CARLO RIPORTERANNO A CORTE HARRY E MEGHAN? - I DUCHI DI SUSSEX HANNO SAPUTO DELLA MALATTIA CON IL RESTO DEL MONDO, IL CHE FA CAPIRE QUANTO SIA PROFONDA LA FRATTURA IN FAMIGLIA - LA DISTANZA SI POTREBBE, LENTAMENTE, ACCORCIARE: DA HARRY E MEGHAN ARRIVA UN MESSAGGIO AFFETTUOSO MA FORMALE ("AUGURIAMO SALUTE E GUARIGIONE A KATE E ALLA FAMIGLIA, E SPERIAMO CHE POSSANO FARLO IN PRIVATO E IN PACE") UN PICCOLO PASSO CHE...

Estratto dell’articolo di Maria Corbi per “La Stampa"

Quando altri pretendono di raccontare la tua storia, a modo loro, senza pietà, allora è meglio che sia tu a prendere in mano la narrazione. E così ha fatto Kate Middleton con fatica e coraggio. «Questa è la verità, questa sono io». Parole che sono entrare nel cuore della gente, con la loro spietata verità. La principessa del Galles si sta curando per un tumore, sottoponendosi a chemioterapia.

L'Inghilterra si stringe intorno a lei ma anche a William e ai loro figli con una valanga di messaggi sui social, gli stessi che hanno veicolato in queste settimane tante cattiverie e teorie cospirative I leader mondiali e le celebrità, iniziando dal premier inglese Rishi Sunak, le danno sostegno e amore: «i miei pensieri vanno alla Principessa del Galles, al Principe del Galles, alla famiglia reale e in particolare ai tre figli in questo momento difficile. La Principessa del Galles ha l'amore e il sostegno di tutto il Paese mentre prosegue la sua guarigione. Ha dimostrato un enorme coraggio con la sua dichiarazione».

Nel messaggio del premier c'è anche la richiesta di rispettare la privacy di William e Kate in questo momento, e un rimprovero ai media: «Nelle ultime settimane è stata sottoposta ad un intenso esame ed è stata trattata ingiustamente da alcuni settori dei media di tutto il mondo e sui social media», ha aggiunto Sunak.

[…] E poi c'è la famiglia con re Carlo che in questo tempo è stato tra i pochi a condividere il segreto con il figlio. «Sono così orgoglioso di Catherine per il coraggio di parlare come ha fatto». Dagli Stati Uniti oltre alle parole di sostegno del presidente Biden trapela la preoccupazione di Harry che ieri avrebbe tentato (non si sa se con successo) di parlare con il fratello William. Anche Meghan avrebbe mandato un messaggio al cognato e a Kate.

I duchi di Sussex non avevano idea delle sue condizioni e hanno saputo della malattia con il resto del mondo, il che svela quanto sia profonda la frattura in famiglia, di come non sarà semplice ricucirla. Non basterà certo un messaggio, ma in questo momento di crisi il ritorno di Harry, il figliol prodigo, in patria e in famiglia sarebbe una medicina. Quella del perdono, dell'unione oltre le differenze, oltre il rancore.

Ci si sta lavorando, ma è ancora presto così dai Sussex arriva un messaggio affettuoso ma formale: «Auguriamo salute e guarigione a Kate e alla famiglia, e speriamo che possano farlo in privato e in pace». Un piccolo passo che apre uno scenario di pace. Ma solo tornando a casa, vicino alla famiglia e al paese, si potrà scrivere un nuovo capitolo, consegnando al passato le incomprensioni, le ferite, gli sgarbi che hanno scavato una distanza finora invalicabile tra Harry e il fratello William. […]

