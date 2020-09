IL TUO AMICO STA TENTANDO DI SABOTARE LA TUA RELAZIONE? LA "SEXPERTA" TRACEY COX RIVELA I SETTE SEGNI AI QUALI PRESTARE MOLTA ATTENZIONE SE VOLETE SCOPRIRE COSA FRULLA NELLA TESTA DEI VOSTRI AMICI – C’È CHI TEME CHE UNA NUOVA PERSONA VADA A SCONVOLGERE GLI EQUILIBRI E CHI SI COMPORTA DA STRONZO PERCHÉ È ECCESSIVAMENTE PROTETTIVO – OCCHIO ALL’INVIDIOSO E AL CINICO. E SE IL VOSTRO AMICO FLIRTA CON IL VOSTRO PARTNER…

Le persone che riescono a prevedere meglio l’esito di una relazione sono i nostri amici. Più della famiglia sono loro che ci conoscono meglio perché con loro non ci censuriamo: conoscono i nostri difetti, i nostri punti di forza e le nostre vulnerabilità, motivo per cui sono ottimi consiglieri quando scegliamo un partner. Fin qui tutto bene.

Il problema è che non tutti i nostri amici hanno a cuore i nostri interessi. Vuoi sapere se un amico sta sabotando la tua relazione d’amore? Leggi questi consigli della sexperta Tracey Cox per rimettere al suo posto un amico che si comporta in modo egoistico.

Vogliono che tu resti solo per godere delle tue attenzioni

Siamo tutti essenzialmente egoisti. Se il tuo migliore amico è single vuole che lo sua anche tu. Anche se è felicemente in coppia, non vuole che una nuova persona nel gruppo vada a rovinare gli equilibri. Si pensa che tutti gli amici e la famiglia vogliano che tu sia felice, ma anche loro vogliono esserlo.

Non pensate che un amico “egoista” si mostri apertamente. Lavora in maniera subliminale con battutine verso il nuovo partner sul modo in cui parla, il lavoro, le abitudini. Gli amici onesti ti diranno: «Ehi, spero che tu mi amerai ancora». Altri sanno esattamente perché stanno sabotando la tua relazione e sono troppo dipendenti emotivamente per mettere la tua felicità al di sopra della loro.

Come risolvere: se pensi che il tuo amico si senta minacciato, rassicuralo che non lo lascerai solo perché ora hai una relazione.

Flirtano con il tuo partner

Ci sono casi in cui ti trovi nell’imbarazzante situazione di vedere la tua amica che flirta con il ruo partner mettendo in imbarazzo te, ma soprattutto lui.

Come risolvere: alcune persone flirtano quasi automaticamente. Faglielo notare dicendo che ti fa sentire a disagio. Un buon amico sarà inorridito, si scuserà e smetterà immediatamente di farlo. L'amico che non ha rimorso è pericoloso.

Sono eccessivamente protettivi

Questo amico ha davvero a cuore i tuoi interessi. Si preoccupano un po' troppo e vedono tutto come una minaccia. Ma possono essere peggio di una madre prepotente: nessuno è mai abbastanza buono per te. Sei così straordinario, potresti trovare qualcuno più ricco/più bello/più intelligente. Controllano qualsiasi cosa che potrebbe finire per farti del male.

Come risolvere: vale la pena ascoltare gli amici iperprotettivi se hai l'abitudine di finire in relazioni tossiche. Altrimenti, lascia che dicano quello che vogliono, ringraziali per il loro contributo. Quindi ricorda loro gentilmente che sei un adulto, capace di prendere le tue decisioni e che commettere errori fa parte della vita.

Vogliono quello che hai

Questo è il motivo più comune per cui gli amici sabotano la tua vita amorosa: invidiano alcuni aspetti della tua relazione. Se non possono averlo, non vogliono nemmeno che tu lo abbia.

Potrebbero essere i soldi, un partner bello, super gentile, uno stile di vita fantastico, bambini... ci sono molte cose che fanno emergere il mostro verde nelle persone intorno a noi.

Come reagisce il tuo amico quando ti succedono cose brutte in generale? Se sembra che traggano piacere dalla tua sfortuna sono invidiosi.

Come risolvere: Puoi semplicemente dire: «So di essere fortunato ad avere soldi, una bella casa, un marito. Spero tu sia felice per me. Lo sarei se la situazione fosse ribaltata».

Sono innamorati di te

L'ex con cui sei rimasto amico spera in una seconda possibilità. Quell'amico che conosci dai tempi della scuola che vuole disperatamente che tu veda che siete fatti l'uno per l'altro. Occhio a questi amici perché potrebbero avere dei piani segreti per sabotare la tua relazione.

Come risolvere: chiedi agli amici in comune se il tuo istinto ha ragione. A volte, è così palesemente ovvio per tutti gli altri che il tuo amico è stato innamorato di te da sempre e presumono che tu lo sappia. Se pensi che possano provare qualcosa per te, hai due scelte. Continua l'amicizia ma non discutere con loro della tua vita sentimentale. Oppure dì: «Ho notato che non ti piace nessuno con cui esco. C'è una ragione? Voglio che tu sia felice e spero che tu voglia che lo sia anche io». Anche se negano tutto, capteranno il segnale.

Sono cinici

Sono persone che hanno avuto delle batoste in passato e vedono del marcio in tutto mettendoti all’erta costantemente.

Come risolvere: ogni volta che fanno una critica o sono cinici, ribaltala sulla loro vita. Dì, gentilmente: «Temo che tu non abbia completamente dimenticato quello che ti è successo. Vuoi parlare di questo?» Se tutto ciò che fanno è lamentarsi della loro vita amorosa fallita, dì: «Sono preoccupato che quello che ti è successo stia ostacolando la tua vita felice. Hai pensato di parlarne con qualcuno in modo da poter andare avanti?».

Credono di sapere tutto

Gli amici che sono così hanno da dire su tutto, non solo sulla tua relazione. Non solo: credono di avere ragione su tutto. Tendono a parlarti sopra e non ti lasciano dire una parola. Finisci per essere intimidito e sottomesso, ammettendo che il tuo partner non sia in linea con te.

Come risolvere: Prova gentilmente a dire che apprezzi l'input, che stai bene e sei capace di prendere le tue decisioni da solo.