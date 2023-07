11 lug 2023 18:15

UNA TURISTA AUSTRIACA DI 18 ANNI È STATA VIOLENTATA SUL LUNGOLAGO DI COMO, MENTRE RIENTRAVA IN ALBERGO - LA RAGAZZA AVEVA TRASCORSO LA SERATA INSIEME A UN'AMICA IN UN BAR, DOVE AVEVA INCONTRATO IL SUO PRESUNTO VIOLENTATORE COL QUALE SI SAREBBE ATTARDATA FINO ALL'ORARIO DI CHIUSURA DEL LOCALE - USCITA DAL BAR, LA RAGAZZA È RIMASTA IN BALIA DEL SUO AGUZZINO PER ALMENO DUE ORE…