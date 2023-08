21 ago 2023 14:45

PER I TURISTI AMERICANI L’EUROPA È UN GRANDE PARCO GIOCHI – DUE STATUNITENSI HANNO PASSATO LA NOTTE COMPLETAMENTE UBRIACHI SULLA TORRE EIFFEL A PARIGI: ERANO SALITI SUL MONUMENTO POCO PRIMA DELLA CHIUSURA AL PUBBLICO (INTORNO ALLE 22) E POI SI SONO NASCOSTI TRA IL SECONDO E IL TERZO PIANO, UN’AREA INTERDETTA AI TURISTI - MA COME È STATO POSSIBILE ELUDERE COSÌ FACILMENTE I CONTROLLI IN UNO DEI MONUMENTI PIÙ VISITATI (E, IN TEORIA, MONITORATI) AL MONDO?