I TURISTI INGLESI RESTANO A TERRA E ALL’AEROPORTO DI MALAGA FINISCONO LA BIRRA – UN GUASTO AL SISTEMA DI CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO BRITANNICO MANDA NEL CAOS I CIELI D'EUROPA: CI SONO STATI RITARDI FINO A 12 ORE E OLTRE 500 CANCELLAZIONI DI VOLI, CON RIPERCUSSIONI CHE PROSEGUIRANNO PER GIORNI – MIGLIAIA DI PASSEGGERI BRITANNICI SONO STATI COSTRETTI A BIVACCARE NEGLI SCALI DI TUTTA EUROPA. E OLTRE AL DANNO, LA BEFFA, COME HA SCRITTO SU TWITTER IL CONDUTTORE RADIOFONICO JORDAN NORTH: "A MALAGA HANNO ANCHE FINITO LA BIRRA!"

Ritardi fino a 12 ore e 500 cancellazioni che hanno colpito decine di migliaia di passeggeri: è stato un lunedì nero per i turisti britannici in viaggio in uno dei giorni più trafficati dell'anno, il bank holiday giorno festivo di fine estate. Dopo gli ultimi anni martoriati dalle conseguenze della pandemia e della Brexit tra mancanza di personale che aveva causato un caos negli aeroporti tale da provocare cancellazioni e ritardi ieri la causa dell'incubo è stata un grave guasto al sistema di controllo del traffico aereo.

L'annuncio è arrivato in mattinata e, dopo alcune ore, alle 15.15 i servizi nazionali del traffico aereo (Nat) hanno affermato che il problema era stato «identificato e risolto» pur non nascondendo «effetti a catena» potenzialmente enormi. In totale, scrive il Times, sono stati cancellati 500 voli, con ripercussioni che proseguiranno per tutta la settimana. […]

British Airways è stata costretta a comunicare che nessun aereo sarebbe decollato prima delle 18 e che tutti i banchi per il checkin sarebbero stati di conseguenza chiusi. Nella giornata di ieri era previsto un milione di passeggeri in viaggio in entrata e uscita dal Regno Unito, secondo i dati dell'azienda specializzata Cirium. […]

