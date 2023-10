21 ott 2023 10:40

TURISTI PER SCASSO – ARRESTATA A TORINO UNA COPPIA DI LADRI CHE AVREBBE MESSO A SEGNO ALMENO 12 COLPI IN ALTRETTANTI ALBERGHI NEL NORD ITALIA – I DUE, UN 45ENNE CUBANO E UNA 38ENNE CUBANA, SI FINGEVANO INTERESSATI A TRASCORRERE QUALCHE NOTTE NELLE STRUTTURE E APPROFITTAVANO DEI MOMENTI DI DISTRAZIONE, DEL PERSONALE O DEI CLIENTI, PER PORTARE VIA I BAGAGLI LASCIATI INCUSTODITI – ALL’ESTERNO DEGLI HOTEL C’ERA UN COMPLICE CHE… - VIDEO