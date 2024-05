8 mag 2024 10:06

TURISTI PER SCAZZO – A VENEZIA, UN 35ENNE INGLESE HA PICCHIATO A SANGUE LA FIDANZATA PER STRADA, IN MEZZO AI PASSANTI – I DUE AVREBBERO INIZIATO A LITIGARE DOPO UNA SERATA FUORI - L’UOMO, PROBABILMENTE UBRIACO, HA AGGREDITO LA COMPAGNA, PROVOCANDOLE UNA FERITA ALLA TESTA CHE L’HA FATTA CADERE A TERRA – LA DONNA, PORTATA IN OSPEDALE IN CONDIZIONI CRITICHE, NON HA SPORTO DENUNCIA NEI CONFRONTI DEL FIDANZATO…