TUTTA CASH E CHIESA – LA NUOVA FIAMMA DI QUEL MANDRILLONE DI RUPERT MURDOCH, LA POPPUTISSIMA 66ENNE ANNE-LESLIE SMITH, HA 66 ANNI ED È LA VEDOVA DELLA STAR DEL COUNTRY AMERICANO CHESTER SMITH – LA DONNA, MOLTO RELIGIOSA, HA FATTO LA VOLONTARIA COME CAPPELLANA IN CALIFORNIA – NELLA SUA ULTIMA INTERVISTA DICHIARAVA: “QUANDO HO INIZIATO A CAMMINARE AL FIANCO DI DIO LE COSE DEL MONDO MI SONO PARSE PRIVE DI SIGNIFICATO”. SARÀ, MA SEMBRA PIUTTOSTO A SUO AGIO DURANTE LE LUSSUOSE VACANZE ALLE BARBADOS PAGATE DALLO "SQUALO"...

[…] Non è noto come Rupert Murdoch abbia conosciuto la sua nuova compagna, ma di sicuro sei mesi dopo il divorzio da Jerry Hall (il quarto), Murdoch non è più single. La fortunata? Anne-Leslie Smith, 66 anni, vedova della star del country americano Chester Smith (1930-2008), fotografata mano nella mano con il proprietario di News Corp alle Barbados […]

Murdoch la frequenta da novembre: la signora Anne-Leslie è donna di profonda fede cristiana, ha lavorato da volontaria come cappellana del dipartimento di polizia di Marin County, California, e tra le pochissime interviste da lei rilasciate spicca questa, di qualche tempo fa, all’America’s Christian Broadcasting Network: «Quando ho iniziato a camminare al fianco di Dio, le cose del mondo mi sono parse prive di significato. Non sono più le cose, a contare, per me: contano sono le altre persone. Quando lasci che il Signore prenda il controllo della tua vita, puoi avere successo. Puoi elevarti al di sopra delle rovine e lasciare che il balsamo della sua unzione ricada su di te».

Nozze in vista? Molto prematuro anche se le ultime, in ordine di tempo, di Murdoch, presero il mondo di sorpresa. […]

