TUTTA COLPA DI MARK – ELON MUSK RINGRAZIA IL MINISTRO ITALIANO DELLA CULTURA, GENNARO SANGIULIANO, PER AVER DATO LA DISPONIBILITÀ A OSPITARE IL COMBATTIMENTO TRA LUI E ZUCKERBERG. POI LA BUTTA IN VACCA E ANNUNCIA CHE LA SFIDA NON CI SARÀ PERCHÉ IL BOSS DI FACEBOOK SI È TIRATO INDIETRO: “VOLEVAMO PROMUOVERE LA STORIA DELL’ANTICA ROMA E RACCOGLIERE SOLDI PER I VETERANI AMERICANI E GLI OSPEDALI PEDIATRICI IN ITALIA. ZUCKERBERG HA RIFIUTATO L’OFFERTA PERCHÉ…”

Voglio ringraziare il ministro Sangiuliano per la gentilezza e la disponibilità nel voler organizzare un evento di intrattenimento, culturale e di beneficenza in Italia. Volevamo promuovere la storia dell’Antica Roma con il supporto di esperti e allo stesso tempo raccogliere… — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2023

1. ELON MUSK RISPONDE A GENNARO SANGIULIANO

Dal profilo X (Twitter) di Elon Musk

MENA - LO SCONTRO ZUCKERBERG MUSK VISTO DA EMILIANO CARLI

Voglio ringraziare il ministro Sangiuliano per la gentilezza e la disponibilità nel voler organizzare un evento di intrattenimento, culturale e di beneficenza in Italia.

Volevamo promuovere la storia dell’Antica Roma con il supporto di esperti e allo stesso tempo raccogliere soldi per i veterani americani e gli ospedali pediatrici in Italia. Zuckerberg ha rifiutato l’offerta perché non è interessato a questo approccio. Vuole solo combattere se è la UFC organizzare l’incontro. Io comunque sono sempre pronto a combattere ?

gennaro sangiuliano foto di bacco (2)

2. MUSK RISPONDE A SANGIULIANO: "NIENTE COMBATTIMENTO IN ITALIA. COLPA DI ZUCKERBERG"

Estratto dell'articolo di Arcangelo Rociola per www.repubblica.it

Una risposta in Italiano. Direttamente al post del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Elon Musk scrive in mattinata su X: “Voglio ringraziare il ministro Sangiuliano per la gentilezza e la disponibilità nel voler organizzare un evento di intrattenimento, culturale e di beneficenza in Italia. Volevamo promuovere la storia dell’Antica Roma con il supporto di esperti e allo stesso tempo raccogliere soldi per i veterani americani e gli ospedali pediatrici in Italia. Zuckerberg ha rifiutato l’offerta perché non è interessato a questo approccio. Vuole solo combattere se è la UFC organizzare l’incontro. Io comunque sono sempre pronto a combattere”.

GIU LA TESLA - MEME BY EMILIANO CARLI

Niente incontro in Italia quindi. Niente Colosseo. Niente Arena di Verona. Niente Pompei. Musk replica 5 giorni dopo al messaggio in cui Sangiuliano ha prima detto di aver avuto una "lunga e amichevole" conversazione con Musk. Stabilendo che l'incontro si sarebbe fatto in Italia. Non a Roma. E con finalità benefiche. Musk conferma tutto, ma ritratta: il combattimento non si potrà fare in Italia. E attribuisce il fallimento del progetto a Zuckerberg. Colpevole di voler combattere in un evento dell’Ufc, l’associazione che promuove i combattimenti di arti marziali miste negli Stati Uniti.

Due giorni fa Zuckerberg ha messo le cose in chiaro in un post su Threads, il social anti Twitter lanciato poche settimane fa. Ha accusato Musk di essere “poco serio”. Poi ha lasciato intendere che l’incontro non si sarebbe più fatto [...]

elon musk mark zuckerberg elon musk. 4 GENNARO SANGIULIANO NEL FRECCIAROSSA ROMA POMPEI elon musk. 1 elon musk. 3 elon musk mark zuckerberg mark zuckerberg 2 MEME SU GENNARO SANGIULIANO AL PREMIO STREGA mark zuckerberg 6 mark zuckerberg 7 mark zuckerberg 8 tmz il governo italiano offre il colosseo per il combattimento musk zuckerberg MARK ZUCKERBERG SU THREADS CONTRO ELON MUSK elon musk e il combattimento con zuckerberg al colosseo tmz il governo italiano offre il colosseo per il combattimento musk zuckerberg I MESSAGGI TRA MUSK E ZUCKERBERG - TWEET WALTER ISAACSON