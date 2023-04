TUTTE LE ARMI PORTANO A ROMA – È STATA RICOSTRUITA LA PROVENIENZA DELLE PISTOLE E DEI FUCILI SEQUESTRATI NEL “COVO” DI UNO DEI CLAN IN GUERRA PER LE PIAZZE DI SPACCIO DELLA CAPITALE. SI TRATTA DI ARMI RUBATE NEGLI ULTIMI ANNI NON SOLO A ROMA, MA ANCHE A PERUGIA E A L'AQUILA, E POI RIVENDUTE SUL MERCATO NERO. TUTTE AVEVANO LA MATRICOLA ABRASA – L'ARSENALE, CUSTODITO DA UNA DONNA INSOSPETTABILE, È STATO SCOPERTO GRAZIE ALLA “SOFFIATA” DI DANIELE VITI, ARRESTATO PER L'UCCISIONE DI ANDREA FIORE…

Estratto dell'articolo di Camilla Mozzetti per “Il Messaggero”

le armi sequestrate a pietralata, a roma

Non è solo un fattore di quantità: il numero di pistole e di fucili sequestrati nell'arsenale di Pietralata (un chilometro appena da dove viveva Fabrizio Fabietti), custoditi da una donna insospettabile che forse davvero faceva solo questo: tenere le armi per "conto di" […]

A lasciare intendere che quello fosse una vera e propria armeria - gestita non dagli ultimi delinquenti di strada - è anche il munizionamento e la provenienza delle armi. "Ferri" pronti ad essere usati, proventi di furto, con matricola abrasa e con cartucce al seguito. Quasi nessuna delle pistole sequestrate era sprovvista di proiettili. E non è una questione di singolo caricatore. […]

andrea fiore

Delle undici armi ritrovate, quasi la metà - cinque - derivano da furti, anche recentissimi, avvenuti non solo nella Capitale. Dall'Umbria all'Abruzzo segno di come la "ricettazione" sia facile da praticare. E così, a parte il fucile "Whinchester" calibro 12 con canna mozza (che tuttavia non era stato mai censito), ecco che è spuntata una Beretta calibro 6.35 rubata e denunciata a Roma nel 2014 ma c'è anche una pistola "Arminius HW38" rubata ad Avezzano (provincia dell'Aquila) appena l'anno scorso. E sempre denunciata nel 2022 ma a Perugia una "Glock 17" con ben 82 cartucce.

arsenale scoperto a pietralata a roma 5

Poi ancora qualche altro "ferro" rubato a Roma come una "Mauser" calibro 6.35, denunciata sempre nel 2022, e una "Browning" calibro 6.35. Tra le pistole pronte all'uso una Beretta modello 84 senza matricola, scarica, ma con 57 cartucce e fornita di silenziatore.

Insomma un "compendio" di armi messo insieme nel tempo, custodito da una donna tra i lotti popolari di Pietralata probabilmente dietro corrispettivo.

luigi finizio detto gigio

A indicare il covo pare sia stato Daniele Viti, arrestato insieme a Danilo Rondoni dopo la morte di Andrea Fiore, avvenuta la scorsa domenica al Quadraro. In base a quanto annotato dagli investigatori della Squadra Mobile, per come sono andati i fatti, si presume che Viti e Rondoni in quella casa cantoniera ci siano arrivati forse nella speranza di avere da Andrea Fiore elementi utili sulla morte di Luigi (Gigio) Finizio con il quale probabilmente erano in affari ma che è stato ammazzato la sera del 13 marzo nel distributore di benzina di via degli Angeli, angolo via dei Ciceri. […]

