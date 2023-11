TUTTE LE BUGIE DI ALESSIA PIFFERI - "TELELOMBARDIA" PUBBLICA I MESSAGGI AUDIO INVIATI DALLA DONNA, IN CARCERE PER AVER LASCIATO MORIRE DI STENTI LA FIGLIA DIANA DI 18 MESI: NEI GIORNI IN CUI LA PICCOLA ERA SOLA A CASA, CANTAVA "TROTTOLINO AMOROSO" E CHIEDEVA ALLE AMICHE CONSIGLI PER RICONQUISTARE IL COMPAGNO: " VESTITO LUNGO SEXY O VESTITO CORTO COI TACCHI?" - LA DONNA SAPEVA CHI ERA IL PADRE DELLA BIMBA: "ADESSO NE STO MANDANDO A CAGARE UN ALTRO, CHE ERA RISPUNTATO FUORI DOPO CINQUE MESI..."

alessia pifferi in tribunale

Anticipazione da "Telelombardia"

Esclusiva Telelombardia: Gli audio inediti di Alessia Pifferi, nei giorni in cui lasciava sola diana cantava ‘trottolino amoroso’: “come mi vesto? abito lungo sexy o corto con i tacchi a spillo?” dagli audio emerge l’ennesima bugia, sapeva chi era il vero padre della figlia diana.

06 giugno 2022

audio whatsapp inviato da Alessia Pifferi a un'amica

Ho scritto alla (...) appena torni vieni su perché veramente non ce la faccio più, sono a pezzi. Non lo so veramente per me ha bisogno proprio di un bravo psichiatra questo qua, ma di quelli forti. Adesso ne sto mandando a cagare un altro, che era rispuntato fuori dopo cinque mesi, sei mesi. Il papà della bimba. Spunta fuori mi chiede di uscire a cena e poi oggi neanche si fa sentire. Ma vattene a fanculo.

alessia pifferi 6

La macchina con l'autista alle sei e mezza arriva qui, la (...) alle sei viene di volata qui, io dopo faccio la doccia mi sistemo un po'. Ho intenzione di mettere su un vestito corto coi tacchi a spillo, alti tacco 12 eleganti. Anche se il tempo fa un po' cagare, però non fa niente. Tu cosa dici? Vestito lungo sexy o vestito corto coi tacchi? Consigliami, consigliami tu l'abbigliamento giusto dai. Per farlo restare così a bocca aperta.

diana pifferi

05 luglio 2022

audio whatsapp inviato da Alessia Pifferi alla società di noleggio limousine

Quindi in poche parole la limousine verrebbe e prendere me e poi andiamo, io vado lì da lui con la limousine. Giusto? Comunque confermo tutto perché veramente sarà una cosa molto emozionante e inaspettata anche per lui. Penso e credo. Aspetto l'altra sua risposta per il ristorante. Se le danno la conferma per il posto che mi ha detto lei meglio ancora. Sarà una serata meravigliosa, per questo chiedo il suo aiuto. Perché voglio che sia tutto perfetto, che deve rimanere nei nostri ricordi una cosa indimenticabile.

5 luglio 2022

audio whatsapp inviato da Alessia Pifferi alla società di noleggio limousine

Posso farglielo domani mattina subito il pagamento? E poi le volevo chiedere ma allora il ristorante? L'ha prenotato lei? C'è o non c'è? Questo volevo capire.

alessia pifferi 4

8 luglio 2022

audio whatsapp inviato da Alessia Pifferi alla società di noleggio limousine

Buongiorno, l'unica cosa che io ho avuto un problema. Lì in ospedale mi hanno rubato tutto e quindi io ho solo 100 euro con me, me li hanno prestati appena arrivati a casa mia sorella. Se per lei va bene non scappo, così le liquido tutto e non ho più debiti. Perché se no non dormo la notte, non sono abituata ad avere debiti.

8 luglio 2022

audio whatsapp inviato da Alessia Pifferi alla società di noleggio limousine

alessia pifferi 3

Buonasera le chiedo scusa ma mio nipote ha avuto un incidente in moto quindi devo rimandare per forza tutto. Mio nipote ha 16 anni è in coma e non è messo bene, quindi mi dispiace.

14 luglio 2022

audio whatsapp inviato da Alessia Pifferi alla società di noleggio limousine

Buonasera sono la signora delle otto e mezza allora io sto cominciando a prepararmi se vuole io riesco ad essere pronta anche un po' prima, verso le sette e mezza. Così se lei è libero. Mi faccia sapere tranquillamente, se no rimaniamo d'accordo per le otto e mezza. Grazie a dopo buonasera.

ARTICOLI CORRELATI

alessia pifferi 3 alessia pifferi in tribunale 2 alessia pifferi alessia pifferi 2 la morte della piccola diana a ponte lambro ALESSIA PIFFERI ALESSIA PIFFERI alessia pifferi in tribunale 1 alessia pifferi in tribunale 3 alessia pifferi in tribunale 4 alessia pifferi in tribunale alessia pifferi 1