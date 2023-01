TUTTE LE DONNE DEL LATITANTE – A BAGHERIA I ROS STANNO PERQUISENDO LE ABITAZIONI DI MARIA MESI, EX AMANTE DI MATTEO MESSINA DENARO, E DEL FRATELLO FRANCESCO: IN PASSATO ENTRAMBI SONO STATI INDAGATI PER AVER FAVORITO LA LATITANZA DEL BOSS – E DAGLI INVESTIGATORI SI E' PRESENTATA L’ULTIMA DONNA DEL PADRINO: È STATA NEL COVO FINO A POCHI GIORNI PRIMA DELL’ARRESTO, MA ASSICURA DI NON AVER MAI NUTRITO SOSPETTI. MA CHI INDAGA È CONVINTO CHE…

1. MAFIA: PERQUISITA CASA DELL'EX AMANTE DI MESSINA DENARO

MATTEO MESSINA DENARO - IL CACCIATO - MEME BY EMILIANO CARLI

(ANSA) I carabinieri del Ros stanno perquisendo, a Bagheria, le abitazioni di Maria Mesi, ex amante del boss Matteo Messina denaro, e del fratello Francesco. Entrambi sono stati indagati, in passato, per aver favorito la latitanza del capomafia. Francesco Mesi patteggiò la pena.

La donna venne arrestata il 14 giugno del 2000. Insieme a lei finirono in carcere altre due persone accusate di essere intestatarie del contratto di affitto di un appartamento in cui Messina Denaro si nascondeva ad Aspra, nel palermitano. Maria Mesi fu condannata in primo e in secondo grado per favoreggiamento aggravato alla mafia.

La Cassazione annullò l'aggravante sostenendo che il rapporto sentimentale con il boss escludesse l'agevolazione di Cosa nostra. Gli investigatori trovarono diverse lettere d'amore che il capomafia e la donna si erano scambiati.

2. L’AMANTE SEGRETA DI MESSINA DENARO: «CI SIAMO VISTI, NON SAPEVO FOSSE LUI»

Estratto dell’articolo di Lara Sirignano per www.corriere.it

matteo messina denaro

È andata dagli investigatori dopo aver visto la foto dell’uomo che ha frequentato per mesi. «Non avevo idea della sua vera identità, a me si è presentato con un nome diverso. Non potevo sapere che fosse Matteo Messina Denaro ».

[…] La coppia si sarebbe vista fino a pochi giorni prima del blitz a casa di lui, l’appartamento di vicolo San Vito, a Campobello di Mazara, in cui il boss ha trascorso l’ultimo periodo da uomo libero, il covo in cui gli inquirenti hanno trovato documenti, telefoni e pizzini.

Assicura di non aver mai nutrito sospetti, parla dell’ex amante come di un uomo gentile e attento. Chi indaga, però, non è convinto che dica tutta la verità e sta cercando riscontri ai suoi racconti. Ma la donna del padrino, che al momento non è indagata, non è l’unica a essersi rivolta agli investigatori.

LA FIRMA DI MATTEO MESSINA DENARO SUL DOCUMENTO DEL ROS DOPO LA CATTURA

Dal giorno in cui Messina Denaro è finito in manette in tanti si sono presentati ai carabinieri. Una sfilata di testimoni dopo 30 anni di silenzio. Il ritrovato senso civico, per alcuni di loro, dipenderebbe, però, dal timore di conseguenze giudiziarie. Nella casa del boss, nei suoi cellulari sono stati trovati, infatti, molti numeri di telefono

[…] Che Messina Denaro usasse false identità è, però, certo: i pm lo hanno sempre sospettato e ora ne hanno la conferma. Nell’ultimo appartamento occupato dal boss sono stati trovati cinque documenti di riconoscimento intestati ad altrettante persone, compatibili per età con il capomafia, vive e, a quanto pare, incensurate.

l alfa romeo giulietta di matteo messina denaro 2 i covi di matteo messina denaro a campobello di mazara 1 la casa di matteo messina denaro 5 la casa di matteo messina denaro 4 i covi di matteo messina denaro a campobello di mazara 2 i luoghi di matteo messina denaro 1 la casa di matteo messina denaro 11 gli occhiali di matteo messina denaro 4 MEME MATTEO MESSINA DENARO i covi di matteo messina denaro gadget di masha e orso e del padrino nel covo di matteo messina denaro la casa di matteo messina denaro 3

[…]