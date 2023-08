TUTTE LE FOLLIE DELLO “SCEICCO ARCOBALENO” - HAMAD AL NAHYAN, MULTIMILIONARIO DI DUBAI, HA UNA COLLEZIONE DI TREMILA AUTO - IL SUO SOPRANNOME DERIVA DALLE MERCEDES CLASSE S, UNA PER OGNI COLORE DELL’IRIDE – MA TRA LE STRANEZZE DELLO SCEICCO C’È ANCHE UNA JEEP DI 6 METRI E 40 D’ALTEZZA, UNA SUV MODIFICATO CON 6 RUOTE, UN PICK-UP CON UN CASSONE DA 5 METRI CHE DIVENTA UNA PISCINA E UN COLOSSO A 10 RUOTE…

Le stranezze dei multimilionari arabi non sono una novità, così come non lo è la passione sfrenata per auto di lusso, hypercar esclusive e, opportunità appannaggio di pochi privilegiati, modelli realizzati in un unico esemplare da officine specializzate, senza badare a spese.

Appartiene a questo esclusivo club anche lo sceicco Hamad Al Nahyan di Dubai, noto anche come lo «sceicco arcobaleno», un soprannome che pare si sia guadagnato nel momento in cui ha ordinato un esemplare di Mercedes Classe S per ogni colore dell’iride. Questo è niente, se si pensa che nella sua collezione si dice ci siano oltre 3.000 auto, che è considerato il maggior collezionista di 4x4 al mondo e che nel suo museo ad Abu Dhabi ci sono delle auto assolutamente fuori di testa.

Non si poteva non partire seguendo un rigido ordine di grandezza, motivo per il quale, l’Hummer H1 X3 (dove quest’ultima sigla indica le dimensioni triple rispetto al normale) domina incontrastato, dall’alto dei suoi 6,58 metri, ma non scherza nemmeno in fatto di lunghezza, addirittura 14 metri (più di un pullman gran turismo) e 5,79 metri di larghezza. Ha quattro motori, uno per ogni ruota, e l’abitacolo è in realtà un appartamento a due piani con salotto, suite e bagno padronale. […]

Le auto dalle dimensioni ciclopiche sono evidentemente una fissazione per lo sceicco: come spiegare infatti la presenza di una Jeep Willys, replica esatta di quella usata dall’esercito americano durante la Seconda Guerra Mondiale salvo per il fatto che è entrata nel Guinness dei Primati nel 2010 come «auto motorizzata più grande al mondo». Con i suoi 6 metri e 40 d’altezza accogli i visitatori all’esterno del museo, anticipando il «mood» della collezione. […]

La Nissan Patrol, che a prima vista sembra un’auto decisamente più normale delle precedenti, nasconde in realtà un segreto. Il fatto di avere sei ruote, come se non fosse già abbastanza strano, finisce in secondo piano nel momento in cui si scopre il meccanismo che permette di sollevare quelle dell’asse centrale mettendole nella posizione tipica delle ruote di scorta delle auto degli anni ‘30. […]

Ha un cassone lungo quasi 5 metri il pick-up Dodge Ram 4500, capace di ospitare una Tesla Model Y ma qui destinato alla funzione di piscina, grazie al telo impermeabile che lo ricopre. Voci incontrollate sostengono che lo «sceicco arcobaleno» abbia anche attivato l’opzione vasca idromassaggio, per rilassarsi dopo una corsa tra le dune.

Una delle ultime arrivate della collezione è un colosso a dieci ruote basato su un mezzo militare, un Oshkosh M1075, modidicato con parti di diverse auto, tra le quali si distingue la cabina ricavata dalla carrozzeria di una Jeep Wrangler. […]

