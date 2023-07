8 lug 2023 11:00

CON TUTTE ‘STE GUERRE, CI MANCAVA SOLO QUELLA DEL “KAFTANO” – È INIZIATA UNA NUOVA FAIDA TRA MAROCCO E ALGERIA: DOPO GLI SCAZZI PER IL MOSAICO E IL COUS COUS, ADESSO SI LITIGA PER LA PATERNITÀ DELL’ABITO TRADIZIONALE FEMMINILE - UN DOSSIER INVIATO DA ALGERI ALL'ONU PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO COME PATRIMONIO CULTURALE CONTERREBBE IN REALTÀ LA FOTO DELL'INDUMENTO ORIGINARIO DI FES. IL MAROCCO SE N'È ACCORTO E ORA GRIDA ALL'USURPAZIONE…