C’è grande curiosità sul terzo ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic come «senior advisor». Ma per lo svedese il Diavolo non è l’unica passione (in maglia rossonera ha conquistato gli scudetti del 2011 e del 2022), ma anche per le auto sportive. Il marchio più apprezzato dall’ex svedese? La Ferrari. Come, ad esempio, la Ferrari Monza SP2 (1,6 milioni di euro). Si tratta di un modello che trae ispirazione dalle vetture degli Anni 50, prodotto in serie limitata. Ne esistono solamente 499 esemplari.

Non solo. Perché nell’invidiabile scuderia di Ibrahimovic c’è anche un’altra Rossa: la Ferrari SF90 Spider. Se l’è regalata nel 2021 per il suo 40° compleanno. Un’auto in grado di raggiungere i 100 km/h in soli 2,5 secondi, spingendosi a una velocità massima di 320 km/h.

Ed ecco anche la Ferrari Daytona SP3. L’ennesimo lusso che Ibrahimovic si è concesso nel 2022 per il 41° compleanno. [...]

Un altro acquisto del 2022, restando sempre alle Rosse, c’è anche una Ferrari 812 Competizione. La sua velocità massima è pari a 340 km/h, mentre bastano 2,85 secondi per coprire l’accelerazione da 0 a 100 km/h. [...]

Restando sempre in tema Ferrari, ecco il quinto modello per Zlatan. Se lo è regalato per il suo 42° compleanno, nell’ottobre scorso. Si tratta di una Ferrari Purosangue con prestazioni eccellenti [...]

Nel garage di Ibrahimovic, non ci sono soltanto Ferrari, ma c’è anche una Maserati (e tanto altro ancora). Zlatan è proprietario di una Granturismo MC Stradale. [...]

Un amante dei motori come Ibrahimovic, non può non avere i Suv. Ed ecco allora la Lamborghini Urus. Il V8 biturbo da 4.0 litri può sviluppare 600 Cv di potenza e 850 Nm di coppia. L’accelerazione 0-100 km/h viene coperta in 3,3 secondi, mentre la velocità di punta è pari a 305 km/h. Insomma, caratteristiche che piacciono a Zlatan.

C’è anche l’Audi RS6. La quarta generazione del modello monta un motore V8 biturbo che eroga una potenza di 600 Cv di potenza. [...]

Infine, la Porsche918 Spyder. L’auto può contare su un motore V8 da 4.6 litri, aiutato da un propulsore elettrico. La potenza complessiva è pari a 887 Cv. La velocità di punta è pari a 345 km/h.

