F. Bor. per “la Verità”

Ogni volta che qualcuno associa la parola «diritti» alla maternità surrogata, bisognerebbe ripetergli le parole che pronuncia Vicken Sahakian. Questo signore è un medico specializzato nella fertilità, ha 25 anni di esperienza alle spalle e lavora al Pacific Fertility Center di Los Angeles, ovvero la clinica delle stelle di Hollywood.

Il dottor Sahakian, da anni, si occupa sostanzialmente di far venire al mondo i figli delle celebrità.

Nei giorni scorsi ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano britannico Guardian, nell' ambito di un' inchiesta sull' utero in affitto firmata da Jenny Kleeman, e le cose che ha raccontato fanno accapponare la pelle. Ecco la sua prima dichiarazione: «È una questione di soldi. Se hai i soldi, avrai un figlio. È triste, ma è così».

A dirlo, vale la pena di tenerlo a mente, non è un battagliero attivista contrario alla surrogazione, ma uno specialista che se ne occupa quotidianamente. In California, per altro, la pratica è assolutamente legale, anzi le madri surrogate sono autorizzate ad affittare il proprio corpo in cambio di un guadagno. E infatti il dottore spiega sereno: «Credo nell' utilizzo di donatori di ovuli e donatori di sperma, questo è quello che faccio.

Amo quello che faccio. L' obiettivo finale qui è portare felicità a qualcuno».

Già: portare felicità a chi ha i soldi per comprarla sfruttando il corpo altrui.

Se cinque anni fa le coppie che si rivolgevano a Sahakian per la surrogazione erano pochissime, oggi i casi sono almeno venti all' anno. Con 150.000 dollari circa di spesa, i ricchi americani si portano a casa un bambino fatto e finito.

Che il mercato dell' utero esista, tuttavia, lo sapevamo da tempo. Dall' inchiesta del Guardian, però, emergono nuovi e spaventosi particolari. Si sta affermando una tendenza: le donne fertili e perfettamente sane ricorrono alle madri surrogate per non danneggiarsi il fisico e per non mettere a rischio la propria carriera.

Fino ad ora pareva che questo genere di comportamento fosse riservato a personaggi come Kim Kardashian, che in questi giorni ha esibito per la prima volta sui social network il quarto figlio avuto da madre surrogata. Il fatto, però, è che la moda va diffondendosi anche al di fuori dei super vip. A ricorrere all' utero in affitto sono professionisti, attrici e modelle di secondo piano, in generale persone abbienti che vogliono un figlio risparmiandosi scocciature come il parto e la gravidanza.

«Un numero crescente di donne va da Sahakian per la "social surrogacy"», scrive il Guardian. «Vogliono avere figli biologici, ma non vogliono portarli in gembo.

Non ci sono ragioni mediche per scegliere la surrogata; semplicemente queste donne non vogliono restare incinte, quindi concepiscono i bambini attraverso la fecondazione in vitro e poi assumono un' altra donna per gestire e dare alla luce il loro bambino. È l' ultima frontiera del lavoro esternalizzato».

Il dottor Sahakian non si scompone: «Non ho problemi con questa cosa. Se sei una modella di 28 anni o una attrice e rimani incinta, perdi il lavoro. Sì, succede così. Quindi se vuoi usare una surrogata, io ti aiuto».

Si sfrutta la madre surrogata affinché il corpo della madre «biologica» possa essere a sua volta sfruttato meglio. Eccolo qui, il nuovo «diritto». Ogni volta che qualcuno vi presenta l' utero in affitto come una grande conquista di civiltà, ripensate alle parole del medico americano.

