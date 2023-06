Estratto da www.corriere.it

Quattromila pagine per descrivere le ultime ore di vita di un uomo. Le ha ottenute l’agenzia di stampa Associated Press e riguardano il suicidio in cella di Jeffrey Epstein, e i giorni che lo hanno preceduto.

Quattromila pagine di perizie psicologiche, storia clinica del detenuto, email e memo interni del Bureau of Prisons, l’agenzia del Ministero della Giustizia che si occupa dell’universo carcerario degli Stati Uniti. E che emettono un verdetto: il suicidio dell’ex miliardario […] si deve non solo alla fragilità del detenuto. Ma anche a una serie di errori dell’istituzione, tra cui carenze gravi di personale e dipendenti negligenti.

Jeffrey Epstein si è tolto la vita in cella, impiccandosi, il 10 agosto 2019. Era stato arrestato appena un mese prima. Il carcere dove si trovava, il Metropolitan Correctional Center di New York, nel frattempo è stato chiuso.

Due settimane prima di porre fine alla sua vita, Jeffrey Epstein sedeva in un angolo della sua cella della prigione di Manhattan con le mani sulle orecchie, nel tentativo di attutire il rumore di un gabinetto che non smetteva di scaricare. Epstein era agitato e insonne, osservavano i funzionari della prigione nei documenti. Si definiva un «codardo» e faticava ad adattarsi alla vita dietro le sbarre. Aveva già tentato il suicidio pochi giorni prima, e aveva il collo contuso.

Era, quindi, in «suicide watch»: quando i detenuti manifestano intenti suicidari o autolesivi deve venire prestata loro una sorveglianza più stretta. Eppure è riuscito a mentire allo psicologo della prigione che gli chiedeva «vuoi sempre suicidarti?». L’ex miliardario avrebbe risposto «figuriamoci, sarei un pazzo. Ho una vita meravigliosa». Lo psicologo non avrebbe indagato oltre.

In una e-mail, un pubblico ministero coinvolto nel processo a Epstein protesta per la mancanza di informazioni da parte del Bureau of Prisons nelle ore critiche dopo la morte di Epstein, scrivendo che era «francamente incredibile» che l’agenzia stesse rilasciando comunicati stampa pubblici «prima di dirci informazioni di base in modo che possiamo trasmetterle ai suoi avvocati che possono trasmetterle alla sua famiglia».

[…] Una nota interna, non datata ma inviata dopo la morte di Epstein, attribuiva problemi al carcere a «livelli di personale gravemente ridotti, formazione impropria o assente, nessun follow-up e supervisione». L ’avvocato di Epstein, Martin Weinberg, ha affermato che le persone detenute nella struttura hanno subito «condizioni di reclusione medievali a cui nessun imputato americano sarebbe dovuto essere sottoposto».

Gli operai incaricati di sorvegliare Epstein la notte in cui si è suicidato, Tova Noel e Michael Thomas, sono stati accusati di aver mentito sui registri della prigione per far sembrare che avessero effettuato i controlli richiesti prima che Epstein fosse trovato senza vita. Il compagno di cella di Epstein non è tornato dopo un’udienza in tribunale il giorno prima e i funzionari della prigione non sono riusciti ad accoppiare un altro prigioniero con lui, lasciandolo solo.

I pubblici ministeri hanno affermato che erano seduti alle loro scrivanie a soli 4 metri dalla cella di Epstein, hanno fatto acquisti online per mobili e motociclette e hanno camminato nell’area comune dell’unità invece di fare i giri richiesti ogni 30 minuti. Durante un periodo di due ore, entrambi sembravano aver dormito, secondo l’ accusa. Noel e Thomas hanno ammesso di aver falsificato le voci del registro, ma hanno evitato il carcere grazie a un accordo con i pubblici ministeri federali. Copie di alcuni di quei registri sono state incluse tra i documenti rilasciati giovedì, con le firme delle guardie oscurate.

[…] Durante uno screening sanitario iniziale, il 66enne ha affermato di aver avuto più di 10 partner sessuali femminili negli ultimi cinque anni. Le cartelle cliniche mostravano che soffriva di apnea notturna, costipazione, ipertensione, mal di schiena e prediabete ed era stato precedentemente trattato per la clamidia. Epstein ha fatto alcuni tentativi per adattarsi all’ambiente della sua prigione, mostrano i registri. Si è iscritto a un pasto kosher e ha detto ai funzionari della prigione, tramite il suo avvocato, che voleva il permesso di fare esercizio all’aperto.

Due giorni prima di essere trovato morto, Epstein ha acquistato oggetti per un valore di $ 73,85 dallo spaccio della prigione, tra cui una radio AM / FM e cuffie. Aveva $ 566 sul suo conto quando è morto.

Le prospettive di Epstein sono peggiorate quando un giudice gli ha negato la libertà su cauzione il 18 luglio 2019, aumentando la prospettiva che sarebbe rimasto rinchiuso fino al processo e, forse più a lungo. Se condannato, rischiava fino a 45 anni di carcere. Quattro giorni dopo, Epstein è stato trovato sul pavimento della sua cella con una striscia di lenzuolo intorno al collo. Ma è sopravvissuto.

Le sue ferite non hanno richiesto l’intervento in ospedale. È stato posto sotto sorveglianza del suicidio e, successivamente, osservazione psichiatrica. Gli agenti della prigione hanno annotato nei registri di averlo osservato, «seduto sul bordo del letto, perso nei suoi pensieri» e seduto «con la testa contro il muro». Epstein ha espresso frustrazione per il rumore della prigione e la sua mancanza di sonno.

Poi, il bagno nella sua cella ha iniziato a fare i capricci. «È stato ancora lasciato nella stessa cella con un gabinetto rotto», ha scritto il capo psicologo del carcere in una e-mail il giorno successivo. «Per favore, spostatelo nella cella accanto quando torna dal legale perché il gabinetto continua a non funzionare.»

Il giorno prima che Epstein finisse la sua vita, un giudice federale ha aperto circa 2.000 pagine di documenti in una causa per abusi sessuali contro di lui. Questo sviluppo […] ha ulteriormente eroso il precedente status elevato di Epstein. Ciò, combinato con una mancanza di connessioni interpersonali significative e «l’idea di passare potenzialmente la sua vita in prigione, sono stati i probabili fattori che hanno contribuito al suicidio». Nessuno, però, sorvegliava.

