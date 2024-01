A TUTTE LE PATTUGLIE: “FLEXIMAN” È ANCORA OPERATIVO! – IL 50ENNE IDENTIFICATO IN PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA NON È L’UOMO CHE SEGA GLI AUTOVELOX CON UN FLESSIBILE IN GIRO PER IL NORDITALIA – LUI, OPERAIO SENZA MOGLIE E FIGLI, SI È LIMITATO AD ABBATTERE A CALCI DUE "VELOBOX", QUELLE COLONNINE ARANCIONI MESSE A LATO STRADA, VUOTE – È STATO BECCATO GRAZIE A...

Cinquant’anni. Operaio. Senza moglie e figli. E residente a Druogno, nel Verbano. È lui il primo Fleximan identificato e denunciato dai carabinieri per avere distrutto, solo con la forza delle sue mani, due colonnine per il rilevamento della velocità che si trovavano sulla statale che attraversa la cittadina di appena mille anime che si trova sulle montagne piemontesi della Val Vigezzo. Un atto vandalico per cui è stato denunciato sia dai carabinieri di Santa Maria Maggiore con l’accusa di danneggiamento aggravato sia dal Comune dove risiede. È stato incastrato dalle telecamere di sorveglianza di un locale del paese.

[…] Intanto anche in Veneto è «caccia» aperta contro Fleximan. Da Treviso a Padova passando per Rovigo i carabinieri lo stanno cercando sia tramite indagini «tradizionali» che passano anche dall’intensificazione del pattugliamento delle strade sia attraverso l’analisi dei dati di decine di migliaia di targhe registrate dagli occhi migliaia di videocamere di sorveglianza o dei «targa system». Un lavoro certosino per restringere il cerchio dei sospettati.

«L’Arma c’è e farà la sua parte per scoprire chi ha commesso dei reati», dice Michele Cucuglielli, comandante provinciale dei carabinieri di Padova. Intanto, si è spaccato il fronte dei sindaci dei comuni dove sono stati abbattuti gli autovelox. Nel Padovano c’è chi esclude di riposizionarlo come il sindaco di Cadoneghe e chi non ha ancora scelto. «Condanno l’atto di vandalismo — dice Antonella Argenti, sindaca di Villa del Conte dove ha agito in ultimo Fleximan — ma questi fatti ci devono far riflettere seriamente». Nel Polesine, invece, qualche Comune l’ha già ripristinato. «Non possono vincere i criminali», dice Michele Domeneghetti, primo cittadino di Corbola, dove era stato segato il 24 dicembre.

Anche il suo collega di Barucchella, dove Fleximan ha colpito due volte, lo ha ripristinato: «Lui li taglia e io li rimetterò sempre». A Taglio di Po, la sindaca Laila Marangoni dice: «Lo sostituiremo ma i tempi tecnici sono lunghi». Stesso orientamento a Rosolina dove è andato giù il misuratore il 3 gennaio.

A differenza del suo collega - o dei suoi colleghi - più famosi, non aveva agito "armato" di flessibile. Lui, infatti, non aveva preso di mira l'occhio di falco che immortala gli automobilisti che eccedono con la velocità, ma aveva abbattuto a calci due "velobox", quelle colonnine arancioni messe a lato strada. Pronte sì a ospitare (raramente, e sempre in presenza di una pattuglia) i rilevatori di velocità tanto odiati, ma il più delle volte solo un deterrente utile per incentivare a rispettare i limiti e di conseguenza ridurre il rischio di incidenti stradali.

E questo cinquantenne ossolano qualche multa nei mesi scorsi deve averla presa per accumulare così tanto astio. Ma anziché fare ricorso e contestare la sanzione, oppure limitarsi a pagare se era nel torto, ha preferito nottetempo farsi giustizia da sé.

