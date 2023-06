TUTTE LE PISTE NON PORTANO A KATA - È INIZIATO LO SGOMBERO A FIRENZE DELL’EX HOTEL ASTOR DA DOVE UNA SETTIMANA FA È SPARITA LA BIMBA PERUVIANA DI CINQUE ANNI: UNA MOSSA PER AIUTARE GLI INQUIRENTI A ENTRARE NELLO STABILE ED EFFETTUARE VERIFICHE PIÙ APPROFONDITE - INTANTO SI SEGUE LA PISTA DEI ROM, MA NON È ESCLUSA NEMMENO LA FAIDA TRA SUDAMERICANI: IL RAPIMENTO POTREBBE ESSERE UNA RITORSIONE NEI CONFRONTI DEI FAMILIARI DELLA PICCOLA NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEL "RACKET" DEI POSTI LETTO…

KATA SCOMPARSA A FIRENZE: VIA ALLO SGOMBERO DELL'EX HOTEL ASTOR

Via allo sgombero dell'ex Hotel Astor (Firenze) occupato da cui, una settimana fa esatta, è sparita nel nulla mentre giocava nel cortile, la piccola “Kata”, bimba peruviana di 5 anni. Una mossa per aiutare gli inquirenti a entrare nello stabile per effettuare verifiche più approfondite e in larga scala, metro per metro, con l’utilizzo di mezzi e strumentazioni più sofisticate alla ricerca di tracce utili alle indagini, se non della bimba stessa che potrebbe non avere mai lasciato lo stabile. […]

Troppa la tensione interna all’occupazione, soprattutto legata alle diatribe nella comunità sudamericana per la gestione degli affitti delle stanze. E nemmeno con i coinquilini rom e romeni scorrerebbe ormai buon sangue. I sospetti sono su chiunque. La pista privilegiata dagli inquirenti è quella di un rapimento con finalità di ritorsione nei confronti dei familiari della bimba nell'ambito della faida per il "racket" dei posti letto. Ma gli inquirenti non escludono nulla.

[…] L'Astor era stato occupato la notte del 19 settembre del 2022 da cinquantaquattro persone, suddivise in diciassette nuclei familiari con 19 minori. I sopralluoghi compiuti dalla polizia giudiziaria in occasione del tentato omicidio consumato nella struttura il 28 maggio e, successivamente dell'ipotizzato sequestro di persona a scopo estorsivo di Mya Ktaleya Chiclio Alvarez del 10 giugno, hanno confermato la presenza nell'immobile di numerosi nuclei familiari. […]

2. LA SCOMPARSA DI KATA, SI CERCA NEI CAMPI ROM. E SPUNTA LA PISTA DEI PERUVIANI

Disperato, il papà della piccola “Kata”, Kataleya Alvarez Chicllo la bimba peruviana di 5 anni misteriosamente scomparsa da un hotel occupato di Firenze, l’altra notte è andato nei campi rom della città a cercare sua figlia. Non è un caso. La pista privilegiata dagli inquirenti della Dda fiorentina e dai carabinieri che indagano per sequestro di persona a scopo di estorsione è quella legata agli screzi tra clan contrapposti all’interno dell’ex Astor per il racket degli affitti dei posti letto.

Una chiave indicata da subito dalla mamma della bambina che ha ammesso di avere pagato per comprare una stanza e poi di avere litigato con chi chiedeva ancora denaro. Ma a contendersi la gestione del business all’Astor, secondo gli investigatori, sarebbero proprio elementi della famiglia di Kata con altri peruviani, questi ultimi, però, con cointeressi nella comunità di rom romeni che coabitano nell’occupazione. È in questo contesto che potrebbe essere maturato un piano per fare sparire la bambina, come ritorsione. Miguel Angel Romero, il padre della piccola, è sicuro: «Qualcuno sa o è coinvolto, ma non parla». […]

Ieri pomeriggio all’Astor sono tornati di nuovo i carabinieri per un sopralluogo. Hanno ispezionato un ulteriore garage pertinente al palazzo al civico 34 di via Boccherini a cui si accede attraverso un passo carraio che una volta portava al parcheggio dell’hotel. Si tratta di un box abbandonato e occupato, immerso nella sporcizia, usato da sbandati e tossici anche per drogarsi. È qui che si è cercata ancora qualche testimonianza di un possibile passaggio di Kata che, se uscita dalla struttura, potrebbe essere stata nascosta temporaneamente in qualche anfratto per poi essere prelevata successivamente.

