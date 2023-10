TUTTE LE STRADE PORTANO A POMPEI - I PELLEGRINI CAMBIANO META: NON PIÙ ASSISI O PADOVA, MA LA CITTADINA CAMPANA DOVE SI VENERA LA MADONNA DEL ROSARIO - OGNI ANNO IL SANTUARIO È META DI OLTRE TRE MILIONI DI PELLEGRINI. LORETO SI FERMA A 2,5, ASSISI A 2 MILIONI, SANT’ANTONIO DA PADOVA UN MILIONE, STESSO NUMERO PER SAN GIOVANNI ROTONDO - NUMERI CHE NON SONO PARAGONABILI AL PASSATO QUANDO...

Estratto dell’articolo di Iacopo Scaramuzzi per “la Repubblica”

Questione di prospettiva: rispetto a un quarto di secolo fa, il calo dei pellegrini è rilevante, ma in confronto alla ben più accentuata diminuzione della pratica religiosa nelle parrocchie, l’afflusso dei fedeli nei santuari italiani rimane alto, a volte è addirittura in ripresa. Una devozione che resiste al vento della secolarizzazione e attira ogni anno tra gli otto e i dieci milioni di fedeli nei principali luoghi che custodiscono un’antica venerazione per la Madonna o per i santi più popolari.

Rispetto al passato, certo, non c’è paragone. Quasi 25 anni fa il Vaticano rese nota una classifica con numeri oggi irraggiungibili: nel 1998 erano stati 7,5 milioni i fedeli che avevano visitato San Giovanni Rotondo, 5 si erano recati a Padova, 4,5, ad Assisi, Pompei e Loreto.

Cifre competitive con il palmarès mondiale del sacro: Guadalupe in Messico (14 milioni), Aparecida in Brasile (7 milioni), e poi Fatima, Lourdes, Czesochowa, Santiago de Compostela, tutti attorno ai 5 milioni. Nel corso del tempo si è affermata Medjugorje: il Papa non ha mai riconosciuto le apparizioni, ma ha approvato i pellegrinaggi, che avrebbero toccato i tre milioni di presenze all’anno.

Secondo le stime della Chiesa, negli ultimi anni il santuario di Pompei è meta di oltre tre milioni di pellegrini, Loreto 2,5, Assisi 2 milioni, Sant’Antonio da Padova un milione, la stessa cifra approssimativamente per San Giovanni Rotondo, un po’ meno al Divino Amore vicino Roma.

O, almeno, queste erano le stime prima del Covid: la pandemia ha abbattuto le presenze, che però, assicura padre Magro, sono in «ottima ripresa: stiamo risalendo ai tempi pre pandemia».

