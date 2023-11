17 nov 2023 15:18

TUTTE LE STRADE PORTANO AI ROM - DURANTE LO SGOMBERO DI UNA CASA OCCUPATA A OSTIA, I VIGILI HANNO TROVATO 100MILA EURO IN CONTANTI - LA SOMMA, DIVISA IN MAZZETTE DA 50 E 100 EURO, POTREBBE APPARTENERE AL FIDANZATO DELL'INQUILINA ROM DI 21 ANNI CHE VIVE NELL'APPARTAMENTO, CHE HA VARI PRECEDENTI PER DROGA - IL TESORETTO PROVERREBBE DALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - LA CASA ERA STATA LIBERATA NEL 2022 E DI NUOVO OCCUPATA DALLA RAGAZZA...