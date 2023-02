16 feb 2023 15:51

TUTTE LE STRADE PORTANO AI ROM – A ROMA UN 21ENNE È STATO SEQUESTRATO DA UNA BANDA DI ROM CHE HA PROVATO A RAPINARLO. QUANDO SI SONO ACCORTI CHE IL RAGAZZO IN TASCA NON AVEVA CONTANTI LO HANNO CARICATO IN MACCHINA E PORTATO A PRELEVARE MA IL L’OSTAGGIO HA BLOCCATO LA CARTA SBAGLIANDO IL PIN – I RAPINATORI, PER NON RESTARE A MANI VUOTE, SI SONO FATTI FARE UN BONIFICO ONLINE DA 600 EURO (COSÌ LA POLIZIA PUÒ RISALIRE FACILMENTE ALL'INTESTATARIO DEL CONTO...)