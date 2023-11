14 nov 2023 15:40

TUTTE LE STRADE PORTANO AI ROM / 2 - A SIRACUSA, LA POLIZIA HA SEQUESTRATO BENI PER OLTRE 850 MILA EURO A UNA 67ENNE, APPARTENENTE ALLA COMUNITÀ DI 'CAMINANTI' CHE STA SCONTANDO 21 ANNI DI PER CUMULO PENE - LA DONNA È STATA CONDANNATA PER AVER COMMESSO, DAL 1977, ALMENO 15 FURTI, 7 TRUFFE, 2 RAPINE, 2 PORTI ABUSIVI DI ARMI IN TUTTA ITALIA E PER POSSESSO INGIUSTIFICATO DI ARNESI ATTI ALLO SCASSO - LA DONNA AVREBBE RIENVESTITO I SOLDI RUBATI IN "IMMOBILI DI PREGIO DI NOTEVOLE ESTENSIONE E…"