TUTTE LE STRADE PORTANO A ROMAN – LA CORTE DI GIUSTIZIA UE HA RESPINTO IL RICORSO DI ABRAMOVICH E HA CONFERMATO LE SANZIONI NEI SUOI CONFRONTI – IL MAGNATE RUSSO AVEVA CHIESTO UN RISARCIMENTO DI UN MILIARDO DI EURO PER ESSERE STATO INSERITO NELLA LISTA DEI SOGGETTI CHE L'UE HA SOTTOPOSTO A MISURE RESTRITTIVE DOPO LO SCOPPIO DELLA GUERRA IN UCRAINA – I GIUDICI SOTTOLINEANO “IL SUO RUOLO” NEL GRUPPO DELL'ACCIAIO EVRAZ…

Estratto dell’articolo di www.ansa.it

Roman Abramovich

La Corte di Giustizia Ue ha respinto il ricorso dell'imprenditore e politico russo Roman Abramovich, confermando le misure restrittive adottate nei suoi confronti. Abramomich aveva fatto ricorso, chiedendo un risarcimento di un miliardo di euro, contro l'inserimento del suo nome e dei suoi asset nell'ambito delle sanzioni contro la Russia.

Secondo il tribunale Ue "il Consiglio non ha infatti commesso un errore di valutazione decidendo di inserire e mantenere il nome del sig. Abramovich negli elenchi in questione, alla luce del suo ruolo nel gruppo Evraz e, in particolare, nella sua società madre".

roman abramovich e vladimir putin 2

La Corte osserva, inoltre, che l'inserimento e il mantenimento del nome di Abramovich nelle liste in questione non costituiscono una violazione ingiustificata e sproporzionata dei suoi diritti fondamentali, che comprendono, in particolare, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, la libertà d'impresa e la libertà di circolazione.

A tal proposito il Tribunale ricorda, in particolare, che il diritto dell'Unione prevede la possibilità di autorizzare l'uso di fondi congelati per far fronte a esigenze essenziali e di concedere permessi specifici che consentano di sbloccare fondi o altre risorse economiche.

roman abramovich con erdogan ai negoziati tra russia e ucraina in turchia

Per quanto riguarda, più specificamente, l'asserita violazione del diritto di Abramovich, in quanto portoghese (il tycoon russo ha anche la cittadinanza israeliana) e quindi, cittadino dell'Unione, di circolare liberamente sul territorio dell'Unione, il Tribunale respinge i suoi argomenti relativi alla violazione sproporzionata di tale libertà in quanto infondati. […]

roman abramovich e vladimir putin 6 roman abramovich con erdogan ai negoziati tra russia e ucraina in turchia