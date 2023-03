Estratto dell'articolo di Giuseppe Scarpa per “la Repubblica - Edizione Roma”

JAMIE LEE URTIS

Va a processo il “ re del botox“ Giacomo Urtis, chirurgo plastico dei vip, opinionista sul piccolo schermo, protagonista di mille comparsate in trasmissioni televisive intervistato anche da Francesca Fagnani a Belve. Urtis ora è accusato di lesioni colpose per un intervento con il filler.

Un intervento concluso malissimo. Tanto che alla paziente è stato deformato, per diverso tempo, il viso. Nessun tipo di “danno” permanente, lei adesso sta bene. Ad ogni modo il referto parla di 20 giorni di prognosi.

giacomo urtis 2

Insomma, quasi tre settimane da incubo per la donna. La signora adesso pretende giustizia. E così, dopo una dettagliata denuncia, il caso approderà a processo. La prima udienza è fissata per il 5 aprile. Il pubblico ministero che si è occupato dell’indagine, Vincenzo Barba, ha chiesto il processo per il chirurgo con l’accusa di lesioni personali in ambito sanitario.

In estrema sintesi Urtis, secondo i consulenti del magistrato nel 2018, nel suo studio a Roma ha impiegato il filler acido ialuronico in una parte del viso che era totalmente sconsigliata per quel tipo di prodotto. Il risultato? La paziente ha riportato la formazione di “ granulomi da corpo estraneo”.

[…]

giacomo urtis a belve 3 giacomo urtis dj giacomo urtis a belve 2 giacomo urtis vestito da sposa per celli centro 8 giacomo urtis 4 giacomo urtis 7 GIACOMO URTIS PRIMA DEI RITOCCHINI giacomo urtis 8 GIACOMO URTIS giacomo urtis 9 giacomo urtis 1 giacomo urtis 3 giacomo urtis 2 giacomo urtis 5 giacomo urtis vestito da sposa per celli centro 9 giacomo urtis a belve 5