15 dic 2019 09:41

TUTTI IN CARROZZA! ANZI NO - UNA BAMBINA TEDESCA DI OTTO ANNI SI È TROVATA DA SOLA IN UN TRENO REGIONALE FRA TREVISO E CONEGLIANO DOPO CHE IL PADRE, DOPO ESSERSI ACCORTO DI NON AVER TIMBRATO IL BIGLIETTO, ERA SCESO ALLA RICERCA DI UNA MACCHINETTA. MA NON HA FATTO IN TEMPO A RISALIRE…