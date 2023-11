TUTTI CONTRO LOLLO! – LE OPPOSIZIONI CHIEDONO UN’INFORMATIVA URGENTE SUL CASO DELLA FERMATA DEL FRECCIAROSSA PER FAR SCENDERE FRANCESCO LOLLOBRIGIDA – LA RICHIESTA È STATA RECAPITATA A MATTEO SALVINI, IN QUANTO MINISTRO DEI TRASPORTI – LA SEGRETARIA DEL PD, ELLY SCHLEIN: “COMPORTAMENTO ARROGANTE E INDEGNO". E IL "COGNATO D'ITALIA" SI ARRAMPICA SUGLI SPECCHI: "LA FERMATA STRAORDINARIA ERA DISPONIBILE ALLA DISCESA DI TUTTI, E NON SOLO PER ME. NON C'È SSTATO ALCUN DISSERVIZIO..."

IL PD CONTRO FRANCESCO LOLLOBRIGIDA

GOVERNO: OPPOSIZIONI CHIEDONO ALLA CAMERA INFORMATIVA URGENTE SU TRENO LOLLOBRIGIDA'

(Adnkronos) - Una informativa urgente del ministro dei Trasporti Matteo Salvini è stata richiesta dal Pd, in apertura della seduta nell'aula della Camera, sul caso della fermata straordinaria del treno per far scendere il ministro Francesco Lollobrigida. Il deputato dem Anthony Barbagallo ha anche annunciato una interrogazione urgente del Pd. Alla richiesta dem si sono associati i gruppi di Avs con Marco Grimaldi, di Italia viva con Isabella De Monte, del M5s con Alessandro Caramiello, che ha chiesto una INFORMATIVA dello stesso Lollobrigida.

SCHLEIN, DA LOLLOBRIGIDA COMPORTAMENTO ARROGANTE E INDEGNO

(ANSA) - "Non tutti possono permettersi di far fermare un treno. Trovo quello di Lollobrigida un comportamento arrogante e indegno, abbiamo già presentato una interrogazione". Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, nella relazione alla direzione Pd, in corso al Nazareno.

LOLLOBRIGIDA, FERMATA STRAORDINARIA FRUIBILE PER TUTTI

(ANSA) - "Il treno si è fermato a Ciampino, dove è stata effettuata una fermata straordinaria disponibile alla discesa di tutti, come da annuncio diffuso sul treno, e non solo per me come qualcuno ha riportato". Lo spiega in una nota il ministro Francesco Lollobrigida, sottolineando che. come dichiarato dall'azienda "la fermata di Ciampino non ha comportato alcun disservizio aggiuntivo o costi di nessun genere, neppure alcun rischio o ulteriore ritardo per nessuno. Si è trattata di una fermata straordinaria che, al ricorrere di casi straordinari, Trenitalia realizza abitualmente e che è stata annunciata e fruibile per tutti i passeggeri".

francesco lollobrigida FRANCESCO LOLLOBRIGIDA A CAIVANO FRANCESCO LOLLOBRIGIDA A CAIVANO FRANCESCO LOLLOBRIGIDA A CAIVANO FRANCESCO LOLLOBRIGIDA MARCHESE DEL GRILLO - MEME