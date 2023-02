TUTTI I DISSERVIZI PORTANO A “RHOME” – NELLA CAPITALE, DOVE I CITTADINI VIVONO TRA EMERGENZE E INEFFICIENZE, LA PAGINA WEB DEL CAMPIDOGLIO DESTINATA ALLE SEGNALAZIONI DI QUELLO CHE NON FUNZIONA È SEMPRE OFFLINE. SIAMO AL COLMO: PER I CITTADINI ROMANI DIVENTA IMPOSSIBILE INDICARE AL COMUNE BUCHE, RAMI PERICOLANTI O ALTRI DISSERVIZI (MORALE DELLA FAVA? NELL'URBE NON FUNZIONA NIENTE)

Estratto dell’articolo di Lorena Loiacono per leggo.it

Non si accettano reclami. A Roma, dove i cittadini ne avrebbero di cose da dire, la pagina web del Campidoglio destinata alle segnalazioni è sempre offline: fuori uso, inaccessibile.

ZERO SEGNALAZIONI. Insomma, se qualcuno dovesse accorgersi di una buca o di un ramo pericolante non potrebbe farlo presente a nessuno perché la pagina del sito del Comune di Roma dedicata alle segnalazioni, che si chiama “Rhome”, gira a vuoto.

ZERO DIALOGO. Si tratta della Casa digitale del cittadino, nata nell’aprile del 2021 per semplificare e velocizzare il dialogo tra i romani e l’Amministrazione e per dare la spinta necessaria alla trasformazione digitale del Campidoglio. Peccato che questo dialogo digitale si interrompa sul più bello, anzi addirittura prima di iniziare.

FORTUNATI. Chi riesce ad entrare in “Rhome” non canti vittoria, però. A quel punto bisogna indicare cosa non va in città, almeno secondo il senso civico dei residenti. Una volta individuata la corretta dicitura della segnalazione da fare (un ramo pericolante, ad esempio, una buca o un dissesto stradale) si va alla terza pagina di “Rhome” dove bisogna inserire l’indirizzo stradale dove si trova il ramo pericolante o la buca.

