26 mar 2023 10:10

TUTTI FINISCONO PER FARE RICORSO AL TAR DEL LAZIO, ANCHE GLI OLIGARCHI RUSSI – È SCOPPIATA UNA BATTAGLIA LEGALE TRA LO STATO ITALIANO E GLI IMPRENDITORI “AMICI” DI PUTIN CHE SI SONO VISTI CONGELARE VILLE, YACHT, AEREI E SOCIETÀ, PER UN VALORE TOTALE DI 2,7 MILIARDI DI EURO – IN DIECI SONO RICORSI AL TAR, INVOCANDO UN DIFETTO DI BASE: I BENI IN QUESTIONE NON SAREBBERO DI PROPRIETÀ DELLE SINGOLE PERSONE FISICHE, MA DI…