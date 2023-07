TUTTI GIÙ PER TERRA – IN QUESTI GIORNI DI CALDO INFERNALE CI MANCAVA SOLTANTO L’ENNESIMO SCIOPERO A ROVINARE IL WEEKEND: OGGI SARANNO PIÙ DI MILLE I VOLI CANCELLATI PER LO STOP DEI LAVORATORI DELL’HANDLING. A LORO, SI AGGIUNGONO I PILOTI DI MALTA AIR E VUELING – IL MINISTRO DEI TRASPORTI, MATTEO SALVINI, HA CONVOCATO UN TAVOLO E SI APPELLA AL “BUON SENSO” (ALLORA SIAMO A POSTO...)

DALLE 10 LO SCIOPERO NEGLI AEROPORTI, DURA FINO ALLE 18

sciopero aerei 2

(ANSA) - Inizia alle 10 e durerà fino alle 18 lo sciopero del personale di terra negli aeroporti, servizi di handling e check-in. Sarebbero 250.000 - secondo il Codacons - i passeggeri che rischiano di rimanere a terra e 1.000 i voli a rischio cancellazione.

Dopo lo sciopero dei treni dunque un'altra giornata di passione attende i viaggiatori italiani e i turisti e proprio in piena estate. Ita cancella 133 voli, ma non è finita: incroceranno le braccia dalle 12 alle 16 anche i piloti di Malta Air, che opera i voli di Ryanair. E sempre oggi è previsto lo sciopero dalle 10 alle 18 di piloti e assistenti di volo di Vueling.

sciopero aerei 3

Solo a Napoli, ad esempio, è stata già annunciata la cancellazione di 118 voli (59 in arrivo e 59 in partenza). In Sardegna i voli cancellati sono 50, a Torino 30. Polemiche sul ricorso della Cgil contro l'ordinanza del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha dimezzato lo stop dei ferrovieri e sul rigetto deciso dal Tar.

I sindacati Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta denunciano che il loro contratto è scaduto da sei anni, chiedendone quindi l'immediato rinnovo. e su Salvini sottolineano che ha 'negato il diritto di sciopero'. Il ministro replica: 'Ricorsi e insulti non mi fanno paura'. "Conto sul buon senso di tutti", ha detto poi ieri Salvini parlando dell'agitazione di oggi.

UN GIORNO DI CAOS PER I VOLI CANCELLATI MILLE COLLEGAMENTI

Estratto dell’articolo di L. Ber. per il “Corriere della Sera”

sciopero aerei 4

Si chiude con oltre mille voli cancellati la settimana nera dei trasporti in Italia. Dopo lo sciopero (dimezzato) dei treni di giovedì 13 luglio, oggi tocca al settore aereo. Si fermano i lavoratori in particolare dell’handling, dalle 10 alle 18, per ricordare la vertenza sul rinnovo del contratto di impiego che è scaduto da sei anni. Si fermano anche il personale navigante della low cost Vueling (dalle 10 alle 18) e di Malta Air, del gruppo Ryanair (dalle 12 alle 16).

Secondo le stime del Corriere sulla base della programmazione sono a rischio oltre mille decolli dal nostro Paese — su rotte nazionali e internazionali — nelle otto ore di agitazione e dovrebbero essere coinvolte circa 150 mila persone. Vanno poi aggiunti altri 85 mila viaggiatori «colpiti» dalle cancellazioni dei voli in arrivo in Italia durante lo sciopero.

sciopero aerei 5

[…] Ita Airways ha comunicato la soppressione di 133 partenze (l’elenco è disponibile sul sito del vettore) e di essere riuscita a sistemare su altri collegamenti il 40% dei clienti. Mentre easyJet fa sapere al Corriere che i voli annullati oggi in Italia sono un centinaio. A livello aeroportuale si contano 144 voli cancellati — tra partenze e arrivi — a Milano Malpensa, poco meno di 70 a Linate, oltre 50 a Roma Fiumicino, una trentina a Torino, diverse decine a Napoli (dove c’è, a livello locale, l’agitazione di alcuni controllori di volo), Venezia e Catania.

«Sono previsti cancellazioni e ritardi per i voli in Italia», fa sapere Ryanair. Anche Lufthansa […] avvisa i clienti dei possibili disagi. «Siamo stati costretti ad annullare una serie di collegamenti dal momento che non potranno essere gestiti dal personale di assistenza a terra», aggiunge Wizz Air che ha offerto «rimborsi e opzioni di ri-prenotazione».

matteo salvini foto di bacco

[…] Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha convocato un tavolo per la prossima settimana tra aziende e lavoratori del settore aereo. E ha fatto «appello al buon senso per ridurre anche spontaneamente la fascia oraria». Non è l’unico dossier aperto sul tavolo del vicepremier. Il dicastero ha fissato per il 19 luglio «un tavolo con le associazioni che rappresentano i taxi e il giorno dopo con gli Ncc».

«In tante città, penso a Roma e a Milano - ha detto Salvini - non è possibile aspettare una, due ore per un taxi che non arriva. Quindi, evidentemente, bisogna trovare soluzioni e dare risposte». Sul fronte ferroviario il Tar ha respinto la sospensiva dell’ordinanza del Mit che dimezzava la durata dello sciopero — perché l’agitazione era già terminata —, ma ha fissato al 4 settembre l’udienza di ricorso della Filt sulla «precettazione».

sciopero aerei 7 sciopero aerei 1 sciopero aerei 6