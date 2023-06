6 giu 2023 19:39

TUTTI MALATI IMMAGINARI QUANDO SI AVVICINANO LE FESTE – A BERGAMO UNA DOTTORESSA HA DOVUTO COPRIRE IL TURNO IN GUARDIA MEDICA DA SOLA RESTANDO IN SERVIZIO PER 15 ORE. IL MOTIVO? DURANTE IL PONTE DEL DUE GIUGNO UNDICI DOTTORI HANNO PRESENTATO CERTIFICATO DI MALATTIA – ALLA FINE LA POVERACCIA, SFINITA, NON AVEVA NEMMENO LA FORZA DI GUIDARE E SI È FATTA VENIRE A PRENDERE DA ALCUNI PARENTI…