Tra pedoni e monopattini è ormai una questione di sopravvivenza. […] per gestire la micromobilità, salvaguardando la sicurezza collettiva, alcune amministrazioni alla fine sono costrette a ricorrere a limiti e divieti.

L'ultimo comune in ordine di tempo a decidere di dare la priorità ai pedoni, è stato il sindaco di Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno: dal primo luglio e fino al 31 agosto, entrerà in vigore l'ordinanza del comandante della Polizia locale che dispone l'istituzione del divieto di transito per i velocipedi e per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, dalle 18 alle 23, nel tratto compreso tra il Circolo Tennis e l'intersezione con Corso Mazzini. […]

La questione è ovunque la stessa: […] Anche nel comune ascolano, infatti, sono all'ordine del giorno gli incidenti e gli scontri con i pedoni; uno molto grave ai danni di una bambina. Via libera solo ai pedoni anche nelle zone pedonali delle Egadi, dove lo stop riguarda sia biciclette che monopattini. L'ordinanza firmata dal comandante della Polizia Locale Giuseppe Libero Carbone prevede l'ingresso nelle aree pedonali urbane dei velocipedi e dei dispositivi per la micromobilità elettrica «unicamente se condotti a mano», […]Fino al prossimo 12 novembre, […]

E se è vero che in passato divieti simili erano stati già adottati per esempio dal comune di Pozzuoli, ora però le varie amministrazioni provano ad attrezzarsi con nuovi strumenti di controllo. Ma non sempre è possibile[…]

A Riccione, invece, si allargano le maglie della viabilità per i monopattini: la giunta ha infatti dato il via libera ai mezzi elettrici non solo nella zona mare, ma anche in altre aree della città, per consentire il collegamento tra i quartieri e la spiaggia. In sostanza, circa 300 monopattini e 150 e-bike potranno circolare ovunque, ma non nelle zone a traffico limitato. E mentre Ancona prova a risolvere il problema del parcheggio, posizionando oltre 450 rastrelliere per bici e monopattini […]

Intanto, a Venezia il Comune ha deciso di far dare lezioni di monopattino a oltre 200 studenti dell'Istituto Antonio Pacinotti.

