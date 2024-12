SECONDO QUANTO RIPORTATO NELLE CARTE DEPOSITATE IN TRIBUNALE, CI SAREBBE UNA STAR DONNA, DELLA QUALE NON SI È FATTO AL MOMENTO IL NOME, CHE AVREBBE ASSISTITO ALLA VIOLENZA…

Prende forme inquietanti la denuncia nei confronti di Puff Daddy che riguarderebbe anche Jay-Z, accusati di aver violentato una ragazzina di 13 anni durante l’after party degli Mtv Music Awards del 2000. Secondo la denuncia infatti ci sarebbe stata una terza celebrità di sesso femminile ad assistere alla violenza, una celebrità della quale non si è fatto il nome.

Oggi il Daily Mail, specificando che non si tratta di alcuna accusa ufficiale, ha pubblicato una serie di immagini tratte da un video che riprende Jennifer Lopez quella stessa sera evidentemente infuriata con Puff Daddy (vero nome Sean Combs, per gli amici Diddy), con il quale la cantante e attrice ai tempi (precisamente dal 1999 al 2001) aveva una relazione. Il nome di J Lo non è citato nella denuncia […] il nome verrà fuori a maggio, quando si aprirà il processo in tribunale a Sean Combs […]

Tutto è avvenuto la notte del 7 settembre del 2000, la piccola Jane Doe (nome che viene usato di norma negli Stati Uniti per indicare persone di cui non si vuole o non si può rivelare l’identità), oggi 37enne, non riuscendo a trovare un biglietto per gli MTV Video Music Awards tenta di convincere uno degli autisti che aspettavano le star a farla imbucare alla festa di Puff Daddy. Alla fine trova quello giusto che la accompagna, lei quando entra firma un documento di riservatezza, cosa che abbiamo visto era abitudine in casa Combs, e beve un drink.

Subito dopo aver bevuto si sente immediatamente stanca e stordita, cerca e trova una camera vuota nella quale riposare ma ecco, poco dopo, entrare Puff Daddy accompagnato da due celebrità. Sarebbe stata la star maschile (la A, come si legge nella denuncia) ad abusare per primo di lei, mentre Combs e la star femminile (B) guardavano. Poi la violenza sarebbe avvenuta per mano di Combs, mentre le altre due star guardavano.

Combs avrebbe anche tentato di obbligarla ad un rapporto orale, cosa che lei sarebbe riuscita ad evitare colpendolo alla gola e facendolo desistere. Conclusa l’aggressione, sempre in stato confusionale, secondo quanto si legge nella querela, Jane Doe sarebbe riuscita a raggiungere l’uscita […]

