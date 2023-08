TUTTO È BENE QUEL CHE FINISCE BENE: STEFANIA PEZZOPANE E SIMONE COCCIA COLAIUTA SONO TORNATI INSIEME – L’AITANTE 39ENNE HA PUBBLICATO UN POST A SORPRESA SU INSTAGRAM INSIEME ALL’EX DEPUTATA DI 63 ANNI: “QUANDO TUTTO SEMBRA FINIRE, È SOLO UN NUOVO INIZIO” – AD APRILE, LEI AVEVA ANNUNCIATO LA FINE DELLA STORIA CON UN BELLISSIMO POST. POCO DOPO, LUI AVEVA FATTO CAPIRE CHE NON SAREBBE STATO UN ADDIO DEFINITIVO -

SIMONE COCCIA COLAIUTA ANNUNCIA IL RITORNO DI FIAMMA CON STEFANIA PEZZOPANE

Ad aprile, Simone Coccia e Stefania Pezzopane si erano detti addio, ponendo fine alla loro storia d'amore iniziata nel 2014 e spiegando attraverso un post che avrebbero preso strade diverse. L'8 agosto Simone ha pubblicato uno scatto che li ritrae insieme, sorridenti, felici e immersi nella natura, accompagnato dal dolce messaggio: "Quando tutto sembra finire, è solo un nuovo inizio".

Ad aprile era stata la stessa consigliera comunale all’Aquila a rendere nota la notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno: "Abbiamo maturato questa decisione, perché il grande affetto che abbiamo l’una per l’altro, il rispetto e l’amicizia speciale non sono sufficienti a proseguire un progetto di vita di coppia".

stefania pezzopane simone coccia colaiuta

Stefania Pezzopane aveva spiegato: "Ci siamo amati molto, con passione e con gioia. Rompendo schemi e pregiudizi. Sono stati anni bellissimi, di scoperta reciproca, di complicità e di contaminazione dei nostri mondi tanto diversi". La politica aveva […] terminato dicendo: "Noi continuiamo però a volerci bene, a rispettarci e a guardarci col sorriso".

Dopo la rottura Simone Coccia, ospite nel salotto di Mara Venier aveva spiegato che per lui non sarebbe stato un addio definitivo: "Non escludo di tornare con lei, non avrò mai più una donna così".

Successivamente in un'intervista a Fanpage Stefania Pezzopane aveva spiegato: "Ci sentiamo per telefono tutti i giorni. Ci raccontiamo le cose, ci diamo consigli. E poi ci siamo messi d'accordo per vederci nel pomeriggio. Era una bellissima giornata, c'era un sole splendente. Sono andata da lui, alla Casa del Soldato, in montagna all'Aquila. Ci siamo fatti una bella chiacchierata, abbiamo bevuto qualcosa insieme. Siamo stati bene".

