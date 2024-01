23 gen 2024 08:36

TUTTO COME PREVISTO: L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE ENTRA NELLA CAMPAGNA ELETTORALE AMERICANA! - NEL NEW HAMPSHIRE, E’ STATA APERTA UN’INCHIESTA SU UNA SERIE DI MESSAGGI AUDIO, CON UNA VOCE GENERATA ARTIFICIALMENTE PER IMPERSONARE QUELLA DEL PRESIDENTE BIDEN, CHE INVITANO GLI ELETTORI DELLO STATO A NON VOTARE DOMANI - “E’ UN TENTATIVO ILLEGALE DI INTERROMPERE LE PRIMARIE PRESIDENZIALI DEL NEW HAMPSHIRE E DI SOPPRIMERE IL DIRITTO DI VOTO”