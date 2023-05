TUTTO FA MARKETING, SOPRATTUTTO IL BLACK HUMOUR – IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA MAMMA, UNA PICCOLA AZIENDA CHE REALIZZA CERAMICHE “IRONICHE” HA LANCIATO LA TAZZA CON LA SCRITTA “UN PO' LA FRANZONI LA CAPISCO”, CON RIFERIMENTO AL DELITTO COMPIUTO DA ANNA MARIA FRANZONI, CHE MASSACRÒ IL FIGLIO DI 3 ANNI A COGNE – SUI SOCIAL SI SCATENANO LE POLEMICHE PER L'IRONIA SU UNA TRAGEDIA DEL GENERE. MA I RESPONSABILI RIBATTONO: “È UNA RIFLESSIONE, AVERE UNA CRISI D'IRA NEI CONFRONTI DEL FIGLIO È LECITO ANCHE SE…”

Estratto dell'articolo di https://www.tgcom24.mediaset.it/

LA TAZZA CON LA SCRITTA SU ANNAMARIA FRANZONI

La tazza personalizzata, una classica idea regalo buona per tutte le occasioni. O quasi, verrebbe da dire vista l'ultima idea di un sito che realizza questo tipo di prodotti, che in occasione della festa della mamma ne ha lanciata una che ha scatenato diverse polemiche sui social. “Un po’ la Franzoni la capisco”, così recita la frase incriminata, che cita un episodio di cronaca nera tristemente noto in tutto il paese, ovvero il delitto di Cogne.

[...]

Nel gennaio del 2002 Samuele Lorenzi, tre anni, venne ucciso dalla madre Annamaria Franzoni, che scontò in seguito sei anni di carcere e cinque di domiciliari. Quello che voleva essere un classico esempio di black humor non sembra essere stata particolarmente apprezzato, con il post Instagram (la pagina conta circa 74.000 follower) che era arrivato a quota 1.000 commenti (prima che venissero disabilitati), molti dei quali piuttosto critici.

[...]

anna franzoni 3

La risposta degli autori In seguito ai commenti, i proprietari del sito hanno scritto il seguente commento per esprimere il proprio punto di vista: "Mamma ti voglio un casino di bene, la reazione non è stata quella che si aspettavano. Qui nessuno sta scherzando su una tragedia, tanto meno sta facendo ironia. Si tratta di una riflessione, punto. Avere una crisi d’ira nei confronti di un figlio è lecito così come tante mamme si sono trovate nella situazione di aver pensato “io lo uccido”. Noi “un po’” la Franzoni la capiamo ma non giustifichiamo quello che ha fatto. Qui nessuno vuole incitare nessuno a uccidere esseri umani. Amen".

FRANZONI VILLETTA COGNE

[...] Tra gli altri prodotti troviamo ad esempio la coppia di tazze "Rosa e Olindo". Nonostante le polemiche la tazza è ancora disponibile. Se volete fare un regalo "originale" alla mamma, per 25 euro può essere vostra.

Anna Maria Franzoni STEFANO LORENZI ANNAMARIA FRANZONI LA TAZZA CON LA SCRITTA SU ANNAMARIA FRANZONI