(ANSA) - A dire che Kata sarebbe stata portata via da un uomo è stata una bambina di 3 anni. La piccola lo avrebbe riferito al padre che poi lo ha raccontato agli inquirenti che si occupano del caso della bambina scomparsa. Lo si apprende dagli inquirenti che, si spiega, non vogliono tralasciare alcuna pista.

Ecco l'ultima immagine della piccola Kata scomparsa sabato scorso. E' la telecamera che punta su via Boccherini, l'ingresso secondario dell'ex hotel Astor a offrirla. Sono le 15.01, la bimba è sul marciapiede. E' un attimo prima che sparisca nel nulla. La foto immortala Kata mentre si separa dal fratello, di 8 anni, che sembra parlare con un altro bimbo accanto a lui, con una busta della spesa in mano.

“Dov'è Kata non lo so. Non so dire ancora. Me lo domando di continuo. Però penso sia viva, sì. Penso ci sia ancora” dice Kathrina Alvarez, la mamma della piccola Kata. Parla con una voce flebile, è ancora ricoverata al pronto soccorso di Torregalli dopo aver ingerito candeggina: “Ho sbagliato, troppo dolore” spiega. Gli infermieri e i medici la chiamano, Kathrina dice ancora qualcosa: “E' passato a trovarmi mio marito ma non ho ancora parlato bene con lui. Io penso che l'abbiano portata via Kata. L'hanno rapita credo, sì. Lei da sola non esce mai”. […]

[…] spunta l'ombra di una vendetta per una violenza subita da una quindicenne, anche lei peruviana, in questa drammatica vicenda. La circostanza viene raccontata dagli occupanti dello stabile, il vecchio albergo in disuso dall'emergenza Covid e divenuto nel frattempo rifugio di un centinaio tra sudamericani e romeni, tra cui anche la famiglia peruviana della piccola "Kata".

Non solo il racket delle stanze occupate, dunque, ma anche quest'episodio potrebbe avere innescato una spirale di cieca violenza all'interno della comunità latinoamericana con epilogo la scomparsa della piccola. Per gli inquirenti un'altra pista da battere.

«Tempo fa - racconta una donna, la compagna del peruviano volato giù dal secondo piano dello stabile il 27 maggio per sfuggire a un agguato - c'è stata una lite tra uno dei capi dell'occupazione e la figlia. Un caos per cui si è riunita anche l'assemblea dell'occupazione in cui si è parlato di uno stupro subito da una 15enne, anche lei peruviana, ma esterna. Dicevano che era stata trascinata dentro da gente di qui, forse erano tutti ubriachi, anche lei. Da quel momento non c'è stata più pace. Che periodo sarà stato? Febbraio, eravamo in tanti, era ancora presente il papà di Kata».

Ma cosa c'entra la presunta violenza con la piccola Kata? Come spiegano altri occupanti, «il papà della vittima dello stupro potrebbe aver architettato la sparizione della bambina come ritorsione, avendo tutto il tempo di meditare bene come agire senza lasciare tracce». Un'ipotesi suggestiva, anche se al momento non risulta che il fattaccio sia stato mai ufficialmente denunciato. […]

