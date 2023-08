TUTTO IL MONDO È “PAIS”: I GIORNALI INTERNAZIONALI FANNO LA GARA A RACCONTARE LA “FICTION DELL’ESTATE” SEGRE-SEYMONDI – IL QUOTIDIANO SPAGNOLO “EL PAIS” PARLA DI “VENDETTA PUBBLICA CHE SCUOTE L’ALTA SOCIETÀ ITALIANA” – LO PSICHIATRA PAOLO CREPET: “IL TRADIMENTO DA SEMPRE ACCOMUNA CHIACCHERE DA BAR E LETTERATURA ALTISSIMA. L VICENDA È PARAGONABILE AI ROLEX DI TOTTI E ILARY. HA ASSUNTO I CONTORNI DEL FEUILLETON. MA IN REALTÀ È UNA STORIA TRISTE DA CUI NESSUNO DEI DUE ESCE VINCITORE…”

1. DA EL PAÍS AI SITI AMERICANI, LA STORIA SEYMANDI-SEGRE FA IL GIRO DEL MONDO

Estratto dell’articolo di Cristina Benenati per www.lastampa.it

«El banquero preparó una fiesta en el jardín de su mansión». Sembra l’inizio di un romanzo noir ambientato in una città andalusa, invece è il racconto dell’italianissima vicenda sentimental-legale che sta animando il dibattito dai giornali alle tivù fino alla giostra dei social e arrivata anche su «El País».

La storia, ormai arcinota, è quella della festa di nozze di Torino saltata in cui l’imprenditore Massimo Segre ha letto una lettera in cui parlava dei tradimenti della compagna e «non più futura sposa» Cristina Seymandi.

[…] «Ha invitato decine di amici e ha preparato tutto meticolosamente: l'atmosfera, la musica, il cibo e un discorso. Ma le sue parole sono state un discorso avvelenato che ha sconvolto l'alta società italiana e potrebbe finire in tribunale», si legge sul quotidiano spagnolo, che sceglie un titolo esemplare: «La “vendetta” pubblica per un tradimento che scuote l’alta società italiana»

Il sito di gossip «geniuscelebs», addirittura li annovera fra i casi più discussi dell’estate, anche perché gli ingredienti finanza, soldi, carriera, amore, tradimenti sono garanzia di click.

[…] Spazio alla storia italiana dell’estate anche su «Ground.news», che parla della coppia «of the Torino bene» […].

UN SEQUEL DEI ROLEX CONTESI FRA TOTTI E ILARY, MA CON UNA DIFFERENZA: SONO ENTRAMBI PERDENTI”

Estratto dell’articolo di Emanuela Minucci per www.lastampa.it

Professor Crepet perché, a suo parere, la vicenda Segre-Seymandi, si è trasformata nella storia dell’estate?

«[…] è una storia triste da cui nessuno dei due esce vincitore. […] la popolarità […] nasce da tre diversi elementi: l’estrazione sociale dei protagonisti (“Anche i ricchi piangono” è un format che funziona sempre) una schadenfreude di fondo, perché godere delle disgrazie altrui è uno sport che funziona parecchio […], e poi appunto la mediaticità del messaggio a favore di videocamera che ha trasformato quella platea di 45 persone nell’Italia intera munita di telefonino. Poi c’è un quarto elemento...».

Quale?

«Quello forse più banale: siamo in estate, la stagione in cui da sempre il gossip in assenza di notizie di peso vola leggero e veloce come una piuma. Se il dottor Segre avesse lasciato la dottoressa Seymandi a febbraio in un rifugio di alta montagna, l’eco sarebbe stata diversa […]. Poi è vero, il tradimento è un argomento che da sempre, ben prima che esistessero i social, accomuna chiacchiere da bar e letteratura altissima, vedasi Madame Bovary».

Qualcuno dice che addirittura la vicenda dell’anello di zaffiro scomparso sia equiparabile ai Rolex contesi fra Totti e Ilary. Concorda?

«Sì. Ormai la storia ha assunto i contorni del feuilleton. Ma, come le dicevo, questa guerra dei Roses in salsa subalpina è una storia triste cominciata con un gran colpo di teatro da parte del finanziere che si è subito trasformato in autogol».

[…] «[…] dal punto di vista psicologico la vendetta comporta una soddisfazione molto evanescente che lascia presto il posto al pentimento e via via a sentimenti sempre meno salutari. E poi ha avuto l’immediato effetto di trasformare la sua ex fidanzata in vittima e lui in un insipiente amoroso».

Che lezione c’è da trarre allora da questo «revenge speech»?

«Una lezione amara di come nel 2023 ci sia ancora tanto palese analfabetismo relazionale. Sullo sfondo […] c’è anche lo stereotipo del vecchio maschio italico che cade nell’errore di pensare che una giovane, scaltra e bella imprenditrice pensando di saperla gestire o, peggio, manipolare, migliori la tua immagine di potere esattamente come guidare una Porsche».

Anche lei ha sbagliato i suoi calcoli?

«Come per tutti quelli che pensano di essere più forti soltanto perché hanno raggiunto il rifugio alpino più alto appoggiandosi al potere. Non lo hanno fatto sudando e per meriti propri, ma prendendo la funivia».

Se questa storia di mezza estate fosse un romanzo che genere di letteratura le verrebbe in mente?

«Sarebbe un bestseller di sicuro, ma di quelli che trovi impilati un po’ prima delle casse del supermercati. Sa quelli spessi con i titoloni in rilievo...»

