When a jewish student ends up at the Emergency room, unconscious, hit violently in the head , is still FREE SPEECH ??????

These students from UCLA copy-pasted all the terrorists’ tactics. Violence just comes naturally.

This. Is. Not. Acceptable !



Articolo del “Wall Street Journal” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

proteste pro palestina alla ucla

Le università di tutti gli Stati Uniti stanno finalmente invitando la polizia a sgomberare i manifestanti che violano le regole della scuola, ma la storia non finisce qui. Gli ultimi giorni hanno dimostrato che le proteste non sono solo esplosioni di preoccupazione morale degli studenti per Gaza. Spesso sono guidate da gruppi professionali di sinistra che sfruttano gli studenti per fomentare il caos e intimidire il presidente Biden – scrive il WSJ.

SCONTRI UNIVERSITA UCLA LOS ANGELES

Nella notte tra martedì e mercoledì, il Dipartimento di Polizia di New York ha fatto uscire pacificamente i manifestanti che si erano barricati nella Hamilton Hall della Columbia University e quelli del City College di New York. Quasi 300 sono stati arrestati. Più di 30 manifestanti sono stati arrestati all'Università del Wisconsin, a Madison, 35 alla Cal State, 72 all'Arizona State e 100 alla Washington University di Saint Louis.

eric adams 5

Le scuole fanno la cosa giusta quando chiamano la polizia per ristabilire l'ordine su folle indisciplinate. Una solida politica di libertà di parola non è in conflitto con la richiesta agli studenti di seguire le politiche del campus o di affrontare conseguenze per azioni che minacciano i compagni ebrei.

La chiave è avere linee chiare fin dall'inizio e poi farle rispettare. In una lettera di questa settimana, il presidente dell'Università di Chicago Paul Alivisatos ha scritto che la libertà di espressione è un "valore fondamentale" e che la scuola agirà per proteggere "anche l'espressione di punti di vista che alcuni trovano profondamente offensivi". Ma viene tracciata una linea di demarcazione contro l'espressione che "blocca l'apprendimento o l'espressione di altri" o "disturba il funzionamento o la sicurezza dell'Università".

ragazza ebrea aggredita durante le proteste alla ucla

La chiarezza dei principi è fondamentale perché è improbabile che le proteste finiscano presto. Le reti di protesta si stanno costruendo e si prospetta un'estate d'amore in vista della convention democratica di Chicago ad agosto. Gruppi organizzati di sinistra stanno ora promuovendo e talvolta guidando le proteste come hanno fatto alla Columbia, secondo la polizia di New York e la scuola.

Il sindaco di New York Eric Adams ha spiegato che la violenta esplosione della Columbia è stata fomentata da "agitatori esterni" che non hanno a cuore né gli interessi degli studenti né quelli dell'università. Il sindaco ha dichiarato: "Nel campus c'erano persone che non avrebbero dovuto essere lì", sottolineando che coloro che hanno occupato la Hamilton Hall erano "guidati da individui non affiliati all'università", alcuni dei quali erano "professionisti".

I video mostrano i manifestanti usare tattiche che non sono note alla media degli studenti di inglese. Un video dell'UCLA mostra i manifestanti che circondano una ragazza ebrea colpita con violenza da altri manifestanti. Questo è ciò che accade quando i presidenti delle scuole e altri leader lasciano che le proteste persistano e crescano. Vengono infiltrati dall'odierna classe professionale di agenti del caos di sinistra.

scontri tra studenti e polizia alla ucla 1

Lo schema continuerà fino a quando le autorità non lo fermeranno, e il processo disciplinare delle scuole è più importante di qualsiasi accusa di violazione di domicilio contro gli studenti. Coloro che si uniscono alla folla nel cortile possono coprirsi il volto con le kefiah per nascondere la loro identità ai potenziali datori di lavoro, ma la violazione delle regole dopo un avvertimento giustifica l'espulsione, non solo una sospensione con schiaffo sul polso.

La portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha dichiarato che l'antisemitismo nei campus è inaccettabile, ma dov'è il presidente Biden? Il suo equivoco morale su Israele ha fatto pensare ai manifestanti di poter cambiare le sue politiche. Le proteste sono uno spot elettorale per Donald Trump.

