5 mag 2023 08:42

TUTTO IL MONDO È PAESE: ANCHE IN AMERICA I GIUDICI NON SONO IMMUNI A FAVORI E REGALI – NUOVO SCANDALO PER CLARENCE THOMAS, MEMBRO AFROAMERICANO DELLA CORTE SUPREMA STATUNITENSE: NEL 2012 L’ATTIVISTA CONSERVATORE LEONARD LEO VERSÒ ALLA MOGLIE DELLA TOGA DECINE DI MIGLIAIA DI DOLLARI, PER UN LAVORO DI CONSULENZA, CELANDO IL SUO NOME. L’OBIETTIVO ERA INGRAZIARSI IL GIUDICE COSTITUZIONALE, GIÀ IN IMBARAZZO PER AVER ACCETTATO VACANZE DI LUSSO A SCROCCO, PAGATE DA UN FINANZIATORE DEL PARTITO REPUBBLICANO