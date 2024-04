TUTTO È BENE QUEL CHE FINISCE BENE: MINT BUTTERFIELD È STATA RITROVATA (E SE LA SPASSAVA) – LA FIGLIA DEI DUE MAGNATI DELLA SILICON VALLEY, STEWART BUTTERFIELD E CATERINA FAKE, ERA IN UN VAN CON UN AMICO, CHRISTOPHER DIZEFALO, CHE È STATO ARRESTATO. SE L’ALLONTANAMENTO ERA VOLONTARIO, PERCHÉ L’HANNO AMMANETTATO? MINT, SEDICENNE, HA GIÀ UN LUNGO CURRICULUM CON LE DROGHE: È UNA FREQUENTATRICE DEL QUARTIERE DI TENDERLOIN, CAPITALE DEI PUSHER DI FENTANYL…

Estratto dell’articolo di Cecilia Mussi per www.corriere.it

mint butterfield

Mint Butterfield è stata ritrovata. Viva e in buone condizioni. A dare la bella notizia, dopo una settimana dall'annuncio della sua scomparsa, è stata la polizia della Contea di Marin […]. «Mint è stata trovata a San Francisco insieme a un amico adulto - si legge nel documento - identificato come Christopher “Kio” Dizefalo, 26 anni, di San Francisco».

L'adolescente, […] figlia del fondatore di Slack Stewart Butterfield e di Caterina Fake, fondatrice di Flickr, era con il ragazzo in un van bianco, da dove è stata prelevata. […] Christopher Dizefalo è stato subito interrogato e accusato di «molteplici violazioni». Poi è stato arrestato e portato in cella a Marin, con una cauzione fissata a 50 mila dollari.

Mint invece è tornata a casa della madre a Bolinas, la città a circa 50 km da San Francisco dove era stata vista l'ultima volta. […]

Christopher Kio Dizefalo

Anche se la storia ha avuto un epilogo positivo, rimangono ancora da chiarire alcuni punti sulla vicenda. Per esempio, il motivo dell'allontanamento volontario dell'adolescente, che all'inizio delle indagini era stato legato al consumo droghe, soprattutto al Fentanyl, tra le più diffuse a San Francisco. Poi il ruolo di Dizefalo, che al momento non è stato ancora definito, al momento l'unica persona arrestata per questo caso.

[…] Il fatto che la ragazza sia stata trovata a San Francisco […] tiene ancora in cima alla lista delle cause dell'allontanamento la ricerca del Fentanyl. Questa droga è così diffusa che il comune della città californiana ha una pagina apposita sul suo sito ufficiale. «Da 50 a 100 volte più forte della morfina. Sta aumentando il numero di morti per overdose non solo in città ma in tutta la nazione» sono solo le prime righe del documento aggiornato a marzo 2024. […] Mint secondo la polizia aveva già frequentato il quartiere di Tenderloin, spesso citato come centro della «epidemia di oppioidi» del Paese.

quartiere di tenderloin san francisco 3

la casa di stewart butterfield mint butterfield scomparsa quartiere di tenderloin san francisco quartiere di tenderloin san francisco 4 quartiere di tenderloin san francisco 1 stewart butterfield quartiere di tenderloin san francisco 2 caterina fake stewart butterfield