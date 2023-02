7 feb 2023 11:10

È TUTTO PRONTO PER LA SCENEGGIATA FINALE DI COSPITO – IL PIANO “OMEGA” PER IL RICOVERO DELL'ANARCHICO È GIÀ ORGANIZZATO NEI MINIMI DETTAGLI, CON TANTO DI SCORTA E PERCORSO SICURO DAL CARCERE ALL'OSPEDALE. MA AL MOMENTO I MEDICI DEFINISCONO “NON ALLARMANTI” LE CONDIZIONI DEL TERRORISTA, GIUNTO AL 110° GIORNO DI SCIOPERO DELLA FAME – FUORI DAL CARCERE LA TENSIONE NON CALA: SABOTATI ALCUNI RIPETITORI TELEFONICI IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA…