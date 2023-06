TUTTO QUELLO CHE C‘È DA SAPERE DEL TITAN, IL SOMMERGIBILE DELLA OCEANGATE SCOMPARSO CON CINQUE PERSONE A BORDO - SI MANOVRA CON UN CONTROLLER STILE PLAYSTATION E HA UN FINESTRA DALLA QUALE GLI ESPLORATORI POSSONO SBIRCIARE – È COSTRUITO IN FIBRA DI CARBONIO E TITANIO ED È IN GRADO DI SCENDERE A UNA PROFONDITÀ DI 4MILA METRI – NON HA UN GPS, MA COMUNICA CON UN TEAM IN SUPERFICIE CHE LO GUIDA – LE IMMERSIONI POSSONO DURARE ANCHE 10 ORE, I PASSEGGERI SONO BLOCCATI ALL’INTERNO DA 17 BULLONI AVVITATI DALL'ESTERNO E… - VIDEO

DAGONEWS

sommergibile titan oceangate expeditions 9

Il sommergibile scomparso della OceanGate che è scomparso con cinque persone a bordo è controllato da un controller PlayStation e ha una finestra da cui gli esploratori possono sbirciare.

Quanto è grande il sommergibile Titan?

Le dimensioni del sommergibile, costruito in fibra di carbonio e titanio sono 670 cm x 280 cm x 250 cm, ed è in grado di scendere a profondità di 4.000 metri. La nave pesa 10.432 kg e può viaggiare a una velocità massima di tre nodi, grazie ai quattro propulsori elettrici Innerspace 1002.

sommergibile titan oceangate expeditions 8

Ha una fotocamera Sub C Imaging 4k Rayfin, un sonar Teledyne 2D, 40.000 lumen di luce esterna e uno scanner laser 2G Robotics. L'elettronica e le unità di controllo del propulsore sono alloggiate all'esterno dello scafo pressurizzato per aumentare lo spazio disponibile per l'equipaggio e le attrezzature a bordo. Ha anche una toilette a bordo, che offre poca privacy agli ospiti in quanto si trova proprio accanto alla finestra.

sommergibile titan oceangate expeditions 7

Come viene controllato il Titan?

La nave è controllata da un controller Playstation rinforzato, non ha un sistema GPS ed è guidata da messaggi di testo inviati da una squadra in superficie. Titan comunica con il team tramite messaggi di testo che vengono scambiati tramite un sistema acustico USBL (ultra-short baseline). Un grande display digitale trasmette in streaming un feed live da più telecamere 4K esterne e funge anche da porta per il vano apparecchiature di poppa.

sommergibile titan oceangate expeditions 6

Qual è la piattaforma di lancio e recupero?

Il Titan ha bisogno di una piattaforma di recupero, che dispone di serbatoi utilizzati per affondare e far riemergere la nave. Significa che non è necessaria una grande nave di supporto o una gru. La piattaforma allaga le sue vasche di galleggiamento con acqua per una discesa controllata a una profondità di 9,1 metri per evitare qualsiasi turbolenza in superficie.

sommergibile titan oceangate expeditions 5

Al termine di ogni immersione, il sottomarino atterra sulla piattaforma sommersa e viene portato in superficie in circa due minuti riempiendo d'aria le vasche. Una volta raggiunta la superficie, non c'è modo di uscire, poiché quelli all'interno sono bloccati con 17 bulloni dall'esterno.

sommergibile titan oceangate expeditions 4

Quanto durano le immersioni?

Le immersioni possono durare fino a 10 ore ciascuna, con i partecipanti che trascorrono un totale di 10 giorni in mare a bordo di una nave più grande.

In un'intervista dell'anno scorso, il CEO della società Stockton Rush ha dichiarato alla CBC che i loro sottomarini avevano una capacità di cinque persone e possono arrivare al Titanic, che si trova a metà della profondità dell'oceano.

sommergibile titan oceangate expeditions 3

Nel 2023 sono state effettuate solo tre spedizioni. Nel 2022 si era arrivati a dieci immersioni fino al Titanic. Non è chiaro quanti viaggi fino al relitto siano stati effettuati fino ad adesso.

Titan è il secondo della serie di sommergibili di classe Cyclops. OceanGate opera dal 2015 in tre oceani a una profondità di quasi 500 metri.

sommergibile titan oceangate expeditions 10

Chi possiede OceanGate?

Il CEO Stockton Rush ha fondato l'azienda nel 2009 e sovrintende alle strategie finanziarie e ingegneristiche dell'azienda. È anche co-fondatore e membro del Board of Trustees della OceanGate Foundation, lanciata nel 2012 come organizzazione senza scopo di lucro.

sommergibile titan oceangate expeditions 1

Rush è stato un pilota e nel 1989 costruì personalmente un velivolo sperimentale Glasair III, che ancora possiede e vola. Ha completato un sommergibile per due persone Kittredge K-350 con cui ha effettuato oltre 30 immersioni fino ad oggi. Ha conseguito la BSE in ingegneria aerospaziale presso la Princeton University nel 1984 e il suo MBA presso la UC Berkeley Haas School of Business nel 1989.

sommergibile utilizzato per tour del titanic ricerca del sommergibile oceangate expeditions 2 il punto in cui e scomparso il sommergibile titanic sommergibile utilizzato per tour del titanic 2 SCOMPARSA SOMMERGIBILE TITAN OCEANGATE EXPEDITIONS IL SOMMERGIBILE TITAN DI OCEANGATE EXPEDITIONS SCOMPARSA SOMMERGIBILE TITAN OCEANGATE EXPEDITIONS ricerca del sommergibile oceangate expeditions 1 sommergibile titan oceangate expeditions 2