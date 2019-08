24 ago 2019 17:10

TUTTO IL RESTO E’ BOIA! GIUSTIZIATO IN FLORIDA CON UNA INIEZIONE LETALE IL SERIAL KILLER DI GAY - L'UOMO, CONOSCIUTO COME "L'ASSASSINO DELLA I-95", L'AUTOSTRADA DOVE LASCIAVA I CADAVERI DELLE SUE VITTIME, E’ STATO CONDANNATO PER 3 OMICIDI CON VITTIME OMOSESSUALI COMMESSI NEL 1994 - IL 57ENNE HA SCRITTO: "NON AVREI MAI VOLUTO CHE LA MIA VITA FOSSE QUESTA. NON CI SI SVEGLIA UN MATTINO DECIDENDO DI DIVENTARE UN SERIAL KILLER"…